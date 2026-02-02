'Nismo divjaki, nismo živali. Smo ljudje, smo Američani'

V umetnosti se vedno odraža stanje družbe, kar še bolj pride do izraza v času politične napetosti, kakršna trenutno znova vlada v Ameriki. Že ob Trumpovi ponovni izvolitvi je ta napovedal, da bo postavil zid na meji z Mehiko in omejil priseljevanje, svojo obljubo pa pričel uresničevati tudi s pomočjo ICE-a.

Trevor Noah je bil skozi podelitev zelo kritičen do Trumpa in njegove politike. FOTO: AP

Bad Bunny, Kendrick Lamar in britanska pevka Olivia Dean so bili med tistimi, ki so ta večer slavili, podelitev pa je bila tudi zelo politično zaznamovana. Sporočila zoper Ameriško agencijo za priseljevanje in carinsko izvajanje so na odru javno izrazili Billie Eilish, Dean in Bad Bunny, Justin Bieber in njegova soproga Hailey ter nekateri drugi zvezdniki v dvorani, pa so politiki in dogajanju v zvezni državi Minneapolis nasprotovali s pripetimi broškami.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Veliko zvezdnikov je nadelo broško 'ice out' Profimedia

"Rada bi povedala, da na tem odru stojim kot vnukinja priseljenca. Sem produkt poguma in menim, da si ti ljudje zaslužijo, da se jih slavi," je povedala Dean, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko. Njene besede je podprla tudi Billie Eilish: "Nihče ni tukaj nelegalno, če smo na ukradeni zemlji. Res težko je vedeti, kaj lahko poveš in kaj lahko storiš v tem času, v tem prostoru pa se počutim polna upanja in menim, da se moramo boriti, spregovoriti in protestirati, saj naš glas res šteje in ljudje so pomembni."

'Smo ljudje. Smo Američani'

Ostro je v svojem govoru nastopil tudi Bad Bunny, ki je slavil s tremi grammyji, med njimi je osvojil kipec za najboljši album leta, ta pa prvič ni zapet v angleščini. "ICE odidite! Nismo divjaki, nismo živali in nismo vesoljci. Smo ljudje. Smo Američani," je dejal Portoričan, ki je večino zahvalnega govora za glavno nagrado imel v španščini, na koncu pa v angleščini dodal, da jo posveča vsem ljudem, ki so morali zapustiti svojo domovino, da so sledili svojim sanjam.

Da se ne strinjajo s Trumpovo politiko in delovanjem ICE-a, so zvezdniki izrazili tudi z broškami z napisi ICE odidite'. Med tistimi, ki so si jih pripeli, sta bila zakonca Bieber, Billie Eilish in njen brat Finneas, Kehlani, Amy Allen, Samara Joy, Joni Mitchell, Margo Price ter nekateri drugi.

'Negledljivo. Noah je prava zguba'

Čeprav je prireditev označil za popolnoma negledljivo, pa si jo je očitno pogledal tudi ameriški predsednik, ki se je že odzval na kritike, ki so jih zoper njega in delovanje ICE-a uperili zvezdniki. V daljšem zapisu na družbenem omrežju je zapisal, da so grammyji najslabša podelitev, voditelja Trevorja Noaha pa označil za popolno zgubo.

Donald Trump je napoveda tožbo voditelju grammyjev. FOTO: AP

"Voditelj, Trevor Noah, kdor koli že je, je skoraj tako slab kot Jimmy Kimmel na slabo gledanih oskarjih. Noah je o meni delil napačne informacije, da sva z Billom Clintonom obiskala Epsteinov otok. Nepravilno! Ne morem govoriti v Billovem imenu, a sam nikoli nisem bil pri Epsteinu ali kje blizu, do današnje lažne in obrekljive izjave, pa me še nihče ni obtožil, da sem bil tam, niti v lažnih novicah medijev!" je zapisal ameriški predsednik.