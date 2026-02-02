Naslovnica
Tuja scena

'Nismo divjaki, nismo živali. Smo ljudje, smo Američani'

Los Angeles, 02. 02. 2026 10.39 pred 27 minutami 3 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Trevor Noah je bil skozi podelitev zelo kritičen do Trumpa in njegove politike.

V Los Angelesu so podelili najprestižnejše glasbene nagrade grammy, prireditev, ki so se je udeležili številni zvezniki, pa so zaznamovali tudi govori, ki so bili usmerjeni proti Trumpu in politiki priseljevanja, ki je trenutno v Ameriki zelo pereča tema. Nanje se je odzval tudi ameriški predsednik.

V umetnosti se vedno odraža stanje družbe, kar še bolj pride do izraza v času politične napetosti, kakršna trenutno znova vlada v Ameriki. Že ob Trumpovi ponovni izvolitvi je ta napovedal, da bo postavil zid na meji z Mehiko in omejil priseljevanje, svojo obljubo pa pričel uresničevati tudi s pomočjo ICE-a.

FOTO: AP

Bad Bunny, Kendrick Lamar in britanska pevka Olivia Dean so bili med tistimi, ki so ta večer slavili, podelitev pa je bila tudi zelo politično zaznamovana. Sporočila zoper Ameriško agencijo za priseljevanje in carinsko izvajanje so na odru javno izrazili Billie Eilish, Dean in Bad Bunny, Justin Bieber in njegova soproga Hailey ter nekateri drugi zvezdniki v dvorani, pa so politiki in dogajanju v zvezni državi Minneapolis nasprotovali s pripetimi broškami.

"Rada bi povedala, da na tem odru stojim kot vnukinja priseljenca. Sem produkt poguma in menim, da si ti ljudje zaslužijo, da se jih slavi," je povedala Dean, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko. Njene besede je podprla tudi Billie Eilish: "Nihče ni tukaj nelegalno, če smo na ukradeni zemlji. Res težko je vedeti, kaj lahko poveš in kaj lahko storiš v tem času, v tem prostoru pa se počutim polna upanja in menim, da se moramo boriti, spregovoriti in protestirati, saj naš glas res šteje in ljudje so pomembni."

'Smo ljudje. Smo Američani'

Ostro je v svojem govoru nastopil tudi Bad Bunny, ki je slavil s tremi grammyji, med njimi je osvojil kipec za najboljši album leta, ta pa prvič ni zapet v angleščini. "ICE odidite! Nismo divjaki, nismo živali in nismo vesoljci. Smo ljudje. Smo Američani," je dejal Portoričan, ki je večino zahvalnega govora za glavno nagrado imel v španščini, na koncu pa v angleščini dodal, da jo posveča vsem ljudem, ki so morali zapustiti svojo domovino, da so sledili svojim sanjam.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da se ne strinjajo s Trumpovo politiko in delovanjem ICE-a, so zvezdniki izrazili tudi z broškami z napisi ICE odidite'. Med tistimi, ki so si jih pripeli, sta bila zakonca Bieber, Billie Eilish in njen brat Finneas, Kehlani, Amy Allen, Samara Joy, Joni Mitchell, Margo Price ter nekateri drugi.

'Negledljivo. Noah je prava zguba'

Čeprav je prireditev označil za popolnoma negledljivo, pa si jo je očitno pogledal tudi ameriški predsednik, ki se je že odzval na kritike, ki so jih zoper njega in delovanje ICE-a uperili zvezdniki. V daljšem zapisu na družbenem omrežju je zapisal, da so grammyji najslabša podelitev, voditelja Trevorja Noaha pa označil za popolno zgubo.

FOTO: AP

"Voditelj, Trevor Noah, kdor koli že je, je skoraj tako slab kot Jimmy Kimmel na slabo gledanih oskarjih. Noah je o meni delil napačne informacije, da sva z Billom Clintonom obiskala Epsteinov otok. Nepravilno! Ne morem govoriti v Billovem imenu, a sam nikoli nisem bil pri Epsteinu ali kje blizu, do današnje lažne in obrekljive izjave, pa me še nihče ni obtožil, da sem bil tam, niti v lažnih novicah medijev!" je zapisal ameriški predsednik.

Preberi še Glasbeniki na grammyjih ostro proti ICE

"Noah, popolna zguba, bi moral preveriti svoje podatke in to hitro. Kaže, da bom moral poslati svoje odvetnike nad tega ubogega, patetičnega, netalentiranega, bednega voditelja in ga tožiti! Pripravi se, Noah, pozabaval se bom s teboj!" je še dodal, potem pa komentiral zmagovalce. Komentarju govora Bad Bunnyja pa se je izognil.

bad bunny trevor noah grammys donald trump

Bieber na odru grammyjev v spodnjicah

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medusa
02. 02. 2026 11.08
Se vidi ,da so bolj preprosti v glavi -Trump se bori proti ILEGALNI migraciji! Seveda Levica tudi tam pamet soli ,ker ni droge in karteli ne vedo kako jim nuditi dobrino...
Odgovori
-1
0 1
modelx
02. 02. 2026 11.13
se vidi, da nimaš pojma. največji trejderji droge v zda so cia, vojska in zasebne vojaške združbe.
Odgovori
0 0
rok1211
02. 02. 2026 11.06
ICE samo odslavlja nelegalne priseljence brez dokumentov. Pucajo stvari za nazaj.
Odgovori
+0
1 1
Fluxx
02. 02. 2026 11.05
Trump že napovedal, da kdor bo hotel gledat levake bo se moral naročiti na poseben Trump Servis ki bo koštal 10$ na mesec. To se plača kar direktno Trumpu na enega od računov. Zraven boš moral dati še vse podatke in vsak teden skenirati, če si še državljan (saj ne boš več dolgo).
Odgovori
+0
1 1
SpamEx
02. 02. 2026 10.50
Če bi se dalo bi mu zvišal carine verjetno
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
