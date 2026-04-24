Tuja scena

Niso nazaj le dirkači razreda MotoGP, ampak tudi kosmati Pancho

Jerez, 24. 04. 2026 11.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
pancho

Po skoraj mesecu dni se dirkači razreda MotoGP vračajo na steze. V dirkaških garažah v Jerezu so že zbrani najboljši dirkači sveta, poleg njih pa se po paddocku sprehajajo tudi njihovi mehaniki, tehniki, novinarji, družinski člani in celo kosmatinci. Eden od njih je tudi prikupni Pancho, psiček Raula Fernandeza.

Dirke razreda MotoGP za Veliko nagrado Španije si lahko ogledate na Kanalu A in VOYO.

Ta konec tedna se znova vračajo dirke v razredu MotoGP. Dirkači vseh moštev so že zapeljali na steze in preizkusili dirkališče v Jerezu, saj so že opravili prve treninge. Med pripravami na sobotno sprint in nedeljsko glavno dirko veliko časa preživijo tudi v svojih garažah, kjer z mehaniki in tehniki urejajo še zadnje nastavitve, opravljajo medijske intervjuje, obenem pa se tudi sproščajo v pogovorih z družinskimi člani ali med igro s hišnimi ljubljenčki.

Eden od tistih, ki mu družbo v paddocku dela kosmati prijateljček, je tudi dirkač ekipe Trackhouse Racing Raul Fernandez. 25-letnik, ki se je letos že izkazal in se nekajkrat uvrstil tudi na stopničke in celo vknjižil prvo zmago, se zelo rad igra s svojim psičkom Panchom. Prikupni maltežan se prosto sprehaja po dirkaški garaži in svojemu lastniku daje dodatno motivacijo ter poskrbi, da vsaj za trenutek odmisli stres dirkaških prvenstev.

"Če vikend že tako ali tako ne bi bil poseben ... dodatna motivacija! Kaj menite?" je ob objavi njegovih fotografij, na katerih je videti, da je pes zelo priden in ubogljiv, zapisal mladi Španec. Svojemu hišnemu ljubljenčku pa je na dirkah za VN Španije namenil še prav posebno mesto v obliki poslikave na svoji čeladi in tako pokazal, da je velik ljubitelj psov. Pancho si je zaslužil celo svojo lastno akreditacijo, ki je prav tako vidna na čeladi njegovega lastnika.

