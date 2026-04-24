Niso nazaj le dirkači razreda MotoGP, ampak tudi kosmati Pancho

Dirke razreda MotoGP za Veliko nagrado Španije si lahko ogledate na Kanalu A in VOYO.

Ta konec tedna se znova vračajo dirke v razredu MotoGP. Dirkači vseh moštev so že zapeljali na steze in preizkusili dirkališče v Jerezu, saj so že opravili prve treninge. Med pripravami na sobotno sprint in nedeljsko glavno dirko veliko časa preživijo tudi v svojih garažah, kjer z mehaniki in tehniki urejajo še zadnje nastavitve, opravljajo medijske intervjuje, obenem pa se tudi sproščajo v pogovorih z družinskimi člani ali med igro s hišnimi ljubljenčki.

Eden od tistih, ki mu družbo v paddocku dela kosmati prijateljček, je tudi dirkač ekipe Trackhouse Racing Raul Fernandez. 25-letnik, ki se je letos že izkazal in se nekajkrat uvrstil tudi na stopničke in celo vknjižil prvo zmago, se zelo rad igra s svojim psičkom Panchom. Prikupni maltežan se prosto sprehaja po dirkaški garaži in svojemu lastniku daje dodatno motivacijo ter poskrbi, da vsaj za trenutek odmisli stres dirkaških prvenstev.

