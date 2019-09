49-letna igralka Leah Remini je v dolgem zapisu na Instagramu zapisala, da je izgubila očeta, novica o smrti pa je do nje prišla šele mesec dni pozneje. "Dobila sem sporočilo od sestre (ki jo je o smrti obvestil neznanec), da je umrl najin oče George Anthony Remini . Nisva vedeli, da je oče umrl že pred enim mesecem. Vedeli nisva niti tega, da je bil bolan. Tako je šel mimo tudi njegov pogreb. Nisva se mogli posloviti. On pa se mogel odkupiti ali prositi za odpuščanje za svoje neuspehe in bolečine ali postati boljši človek ... Že v knjigi sem pisala, da sva imela z očetom težavno razmerje, vendar sem mu vedno odpustila. Ne glede na njegovo zanemarjanje in zlorabo sem upala, da bom nekega dne doživela zaključek. Upala sem, da bo priznal, kdo je bil in kaj je storil z nami kot njegovimi otroki."

Zapis je nadaljevala v jeznem tonu, v katerem je zapisala, da je jezna nase, ker je jokala zaradi nekoga, ki nikoli ni jokal zanjo. Jezna je, ker je še vedno želela njegovo ljubezen. Nato pa s prstom pokazala na nekdanjo cerkev, kateri je pripadala: "Jezna sem, da je zadnje poglavje v našem odnosu narekovala scientologija. Ta je mojega očeta vzela za pajaca proti meni in me verjetno oropala še zadnjega upanja, da je imel srce. Jezna sem, da je scientologija izrabljala njegove šibke točke in ga uporabila za svojo kampanjo proti meni."

Za konec je dodala še, da bi mu odpustila tudi to, zaradi vsega tega pa ne bo nikoli odpustila scientološki cerkvi. Na obtožbe so se že oglasili iz cerkve in dejali, da je edini krivec tukaj zvezdnica. "Leah Remini za uničevanje odnosov krivi vse, razen sebe. To je presenetljivo hinavsko. Dolga leta je bila odtujena od očeta, ki nikoli ni bil pripadnik te vere in zdaj celo izkorišča njegovo žalostno smrt, da dobi pozornost."