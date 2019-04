Nižja rast Longorii predstavljala težavo, ki jo je rešila na zabaven način

Televizijska in filmska igralka, model in producentka Eva Longoria je med drugim znana tudi po svoji drobni postavi in nekoliko nižji rasti. Prav slednja ji je predstavljala oviro pri njenem producentskem delu, a je iznajdljiva Longoria našla precej uspešno rešitev.

44-letna Eva Longoria, ki je zaslovela z vlogo v seriji Razočarane gospodinje, je poleg predanosti filmski karieri posvečena tudi svojemu devetmesečnemu sinu Santiagu Enriqueju Bastónu. Kmalu po porodu je začela delati tudi na novi seriji, kjer je stopila v producentsko vlogo, svojega sina pa je nemalokrat odpeljala s seboj v službo. Nekaj utrinkov je delila na svojem Instagram profilu in dokazala, da uspešno usklajuje delovne ter družinske obveznosti in da je izmed vseh zadolžitev predvsem najprej mama. Pri njenem delu se je kot rahla ovira pokazala njena nižja rast: igralka je namreč visoka dobrih 157 centimetrov, kljub temu pa je za približno 20% višja od vseh žensk v Združenih državah Amerike. Prav zaradi nižje rasti namreč pogosto ne more spremljati vseh posnetkov na kamerah, zato je svojo iznajdljivost pokazala tudi na tem področju. Pomagala si je namreč z lesenimi zabojniki, na katere je stopila vsakič, ko je morala gledati na zaslon – nekaj fotografij pa je objavila na svojem Instagramu. Posnetki so nastali na snemalnem setu serije Glamurozno (Glamurous), igralka pa jih je pospremila z zapisom: ''Že zdaj pogrešam svojo 'Glamurozno' ekipo, še posebej tega človeka! Zato sem se odločila, da objavim vse naše fotografije z lesenimi zabojniki!'' Longoria ima trenutno v delu več projektov, ob katerih jo bomo lahko spremljali tako pred kot za kamerami.