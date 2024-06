Nizozemska po incidentu razmišlja, da se ne bi vrnila na Evrovizijo

OGLAS

Nizozemska očitno ne bo pozabila, kako se je za njihovega predstavnika Joosta Kleina zaključilo letošnje tekmovanje na Evroviziji. Ta je bil po preboju v finale v švedskem Malmöju izključen in v finalu ni zapel svoje uspešnice Europapa, čeprav je veljal za enega od favoritov. Kot razlog za svojo odločitev so organizatorji navedli njegove grožnje članici produkcijske ekipe, ki je te prijavila Policiji.

Jimmy Modin, tiskovni predstavnik policije, je za The Guardian povedal, da kaže, da se bo moral Klein soočiti s kazenskimi posledicami, preiskava pa se je že zaključila. Pevec je le teden dni po izključitvi s tekmovanja nastopil na festivalu v nizozemskem mestu Enschede, kjer je množici dejal: "Moje ime je Klein (kar v prevodu pomeni majhen), a nosim visoko dvignjeno glavo." Po njegovi izključitvi se je oglasila tudi nizozemska televizijska mreža Avrotros, ki je izrazila ogorčenje in šok nad odločitvijo organizatorjev, v izjavi za javnost pa so zapisali še, da je njihov predstavnik res naredil grozilno gesto proti članici produkcijske ekipe, a se je fizično ni dotaknil. "V nasprotju z jasno sklenjenim dogovorom so Joosta posneli, ko je ravno stopil z odra in je moral odhiteti v zaodrje. V tistem trenutku je Joost večkrat dal vedeti, da ne želi, da bi ga snemali. Njegove želje niso spoštovali," so zapisali.

Joost Klein FOTO: AP icon-expand

Avrotros pa je sedaj sporočil, da bo Nizozemska razmislila, ali se bodo tekmovanja v prihodnje sploh še udeleževali: "V preteklih tednih se je po razičaranju na Evroviziji v zakulisju Avrotosa zgodilo veliko stvari. Razkrili bomo nekatere informacije, vse pa še ni za v javnost." "Postopek proti Joostu Kleinu po njegovem polfinalnem nastopu je še vedno v teku na švedskem državnem tožilstvu. V tem času zadeve zato ne smemo komentirati, a glede na informacije, ki jih sedaj imamo, še vedno verjamemo, da je bila izključitev neprimerna. Avrotros je, tako kot druge sodelujoče države, dobil povabilo organizatorjev, da sodeluje pri preiskavi, za kar smo se tudi odločili. Verjamemo, da je potrebna širša, bolj poglobljena in resnično nepristranska preiskava, ki bo naslovila strukturne težave," so zapisali in dodali, da bi pri tem morala sodelovati referenčna skupina strokovnjakov, v katero bi bili vključeni člani delegacij sodelujočih držav, obravnavala pa bi tudi pravila tekmovanja in pritožbe, ki so bile podane. Poudarili so tudi, da bi se moralo tekmovanje bolj osredotočati na dobrobit in dobro počutje tekmovalcev ter celotnih delegacij.