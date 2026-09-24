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Tuja scena

Nizozemska se z letom 2027 vrača na Evrovizijo

Amsterdam, 24. 09. 2026 13.46 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A. STA
Evrovizija

Nizozemska bo prihodnje leto ponovno sodelovala na Euroviziji, vendar se nanj vrača z novo medijsko hišo, ki bo prenašala tekmovanje. Prenos je od prejšnje medijske hiše prevzela javna televizija NPO. "Nizozemska javna televizija bo ponovno sodelovala na Euroviziji od leta 2027 z nizozemskim kandidatom," so zapisali tuji mediji.

Nizozemska se vrača na Evrovizijo. Letošnje leto se zaradi bojkota za nastop niso odločili, že leta 2027 pa se vračajo. Avgusta je radiotelevizijski operater Avrotros, ki je izbiral nizozemskega kandidata in več let prenašal tekmovanje, napovedal svoj umik in pojasnil, da tekmovanja ni več mogoče šteti za nevtralnega zaradi razkolov, ki jih je povzročila vojna na območju Gaze.

Nizozemska leta 2026 ni sodelovala na Evroviziji.
Nizozemska leta 2026 ni sodelovala na Evroviziji.
FOTO: AP

Zdaj bo prenos prevzela javna televizija NPO. Pri NPO so priznali, da je tekmovanje na Nizozemskem povzročilo mešane občutke, poročali pa so tudi, da so izrecno pozvali Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU), naj zagotovi, da bo značaj festivala povezovalen. Sporočili so še, da bo za sodelovanje na tekmovanju neodvisna ekipa strokovnjakov skrbno spremljala postopek izbora nastopajočih. "Pomembno je, da kot javna radiotelevizija še naprej sodelujemo na tem združevalnem evropskem dogodku, še posebej v takšnem času," je povedal predstavnik NPO Jurre Bosman.

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Evrovizijsko tekmovanje je letos pretresel val bojkotov, povezanih z udeležbo Izraela na tem priljubljenem tekmovanju. Organizatorji pri EBU so napovedali, da bo vsem državam, ki so vpletene v oborožen spopad, prepovedano gostiti tekmovanje. Toda po odstopu od tekmovanja so pri Avrotrosu ocenili, da takšne spremembe niso zagotovile zadostnega zaupanja v ponovno vzpostavitev neodvisnega in nevtralnega značaja tekmovanja za pesem Evrovizije.

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Prihodnje tekmovanje za pesem Evrovizije bo maja 2027 v bolgarskem mestu Burgas ob Črnem morju. Z letošnjega tekmovanja, na katerem je zmagala bolgarska pevka Dara s plesno skladbo Bangaranga, se je pet držav umaknilo zaradi sodelovanja izraelskega predstavnika, poleg Nizozemske še Islandija, Španija, Irska in Slovenija. Zadnje tri so zavrnile tudi prenos prireditve.

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