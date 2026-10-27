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Nizozemska si je premislila, na Evroviziji ne bo sodelovala

Haag, 27. 10. 2026 12.27 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
evrovizija nizozemska

Nizozemska prihodnje leto ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Evrovizije, je danes sporočila nizozemska javna radiotelevizija NPO. Kot razlog je navedla "občutljivosti", ki se nanašajo na sodelovanje Izraela, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nova medijska hiša je sicer septembra sporočila, da bo država sodelovala.

"Že nekaj časa vemo, da sodelovanje Izraela v družbi sproža različne odzive ter povzroča razprave in delitve ..., zato se je NPO po posvetovanju s svetom radiotelevizijskih hiš odločila, da leta 2027 ne bo sodelovala," je v izjavi povedal predstavnik NPO Jurre Bosman.

Bolgariji je zmago na letošnjem evrovizijskem tekmovanju na Dunaju prinesla pevka Dara s pesmijo Bangaranga.
Bolgariji je zmago na letošnjem evrovizijskem tekmovanju na Dunaju prinesla pevka Dara s pesmijo Bangaranga.
FOTO: AP

Izvršna predsednica NPO Jet de Ranitz pa je priznala, da bo odločitev sprožila razočaranje številnih nizozemskih ljubiteljev Evrovizije, vendar je poudarila, da bo tekmovanje še vedno prenašano na javnih TV-kanalih. "A zaključiti moramo, da je trenutno še prezgodaj za sodelovanje na tekmovanju za pesem Evrovizije 2027," je dodala. "Zaradi občutljivosti, povezanih s trenutnimi tematikami, smo se odločili, da zaenkrat stopimo korak nazaj," je še pojasnila.

Tekmovanje s 70-letno zgodovino se je v zadnjem obdobju soočilo z valom bojkotov zaradi sodelovanja Izraela, ki je bil protest proti ravnanju te države na območju Gaze, ki ga je sprožil napad palestinske militantne skupine Hamas leta 2023.

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V začetku tega meseca je neudeležbo na prihodnjem tekmovanju že napovedala Češka televizija, ki pa je kot razlog navedla varčevanje. Irska je že napovedala, da tudi prihodnje leto ne bo sodelovala, vodstvo španske televizije pa se je izreklo v prid bojkotu.

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RTV Slovenija, ki je bila v omenjeni peterici, ki je bojkotirala Evrovizijo 2026, v začetku tega meseca še ni sprejela uradne odločitve o sodelovanju. Na portalu evrovizija.com so medtem pripravili anketo, po kateri več kot polovica od dobrih 2000 glasovalcev meni, da bi se morala vrniti na Evrovizijo.

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