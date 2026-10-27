Nizozemska si je premislila, na Evroviziji ne bo sodelovala

"Že nekaj časa vemo, da sodelovanje Izraela v družbi sproža različne odzive ter povzroča razprave in delitve ..., zato se je NPO po posvetovanju s svetom radiotelevizijskih hiš odločila, da leta 2027 ne bo sodelovala," je v izjavi povedal predstavnik NPO Jurre Bosman .

Izvršna predsednica NPO Jet de Ranitz pa je priznala, da bo odločitev sprožila razočaranje številnih nizozemskih ljubiteljev Evrovizije, vendar je poudarila, da bo tekmovanje še vedno prenašano na javnih TV-kanalih. "A zaključiti moramo, da je trenutno še prezgodaj za sodelovanje na tekmovanju za pesem Evrovizije 2027," je dodala. "Zaradi občutljivosti, povezanih s trenutnimi tematikami, smo se odločili, da zaenkrat stopimo korak nazaj," je še pojasnila.

Tekmovanje s 70-letno zgodovino se je v zadnjem obdobju soočilo z valom bojkotov zaradi sodelovanja Izraela, ki je bil protest proti ravnanju te države na območju Gaze, ki ga je sprožil napad palestinske militantne skupine Hamas leta 2023.