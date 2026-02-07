Nizozemska športnica razkrila obrok iz restavracije v olimpijski vasi

Z začetkom olimpijskih iger je Italija zaživela v tekmovalnem duhu, a za vrhunske rezultate slavnih športnikov ni dovolj le vrhunska športna priprava, temveč tudi ustrezna prehrana. A kaj recimo jedo športniki v olimpijski vasi? S čim jih bodo razvajali Italijani, ki slovijo po odličnih kulinaričnih specialitetah? To skrivnost je razkrila ena od nizozemskih športnic, ki je svoje sledilce na družbenih omrežjih popeljala po restavraciji in pokazala, kaj si je privoščila za kosilo.
Jutta Leerdam, ki so jo številni mediji označili za eno najlepših športnic na svetu, je s posnetkom pokazala, da je jedilnik zelo bogat in raznolik. Prilagojen je potrebam športnikov, zato upamo, da iz Italije ne bomo slišali zgodb o zastrupitvah s hrano, ki so na takšnih tekmovanjih večkrat poskrbele za neprijetnosti. Kot je videti iz posnetka na TikToku, je na voljo veliko različnih pekovskih izdelkov, jajca na različne načine, mlečni izdelki, krompir, riž, meso, zelenjava in sadje, pa seveda tudi testenine in celo pizza.
Slavna hitrostna drsalka, ki bo tekmovala v disciplinah 500 in 1000 metrov in bo tako imela priložnost osvojiti dve medalji na najprestižnejšem tekmovanju na svetu, je sicer zaročenka slavnega youtuberja in boksarja Jakea Paula. V Cortino d'Ampezzo je pripotovala z zasebnim letalom, s svojimi objavami na družbenih omrežjih pa navdušuje sledilce in jim ponuja vpogled v zasebno življenje vrhunske športnice.
Hitrostno drsanje je tekmovalni šport na drsalkah, kjer tekmovalci drsajo po ovalni stezi, običajno v zaprtih prostorih. Obstajata dve glavni disciplini: kratke proge (short track) in dolge proge (long track). V dolgih progah drsalci tekmujejo na 500-metrski ali 400-metrski progi, kjer se pomerijo v različnih razdaljah, od 500 metrov do 10.000 metrov za moške in 5.000 metrov za ženske. Kratke proge pa se izvajajo na manjši, 111-metrski progi, kjer je dovoljeno več taktičnega manevriranja in prehitevanja med štirimi do osmimi drsalci hkrati.
Jake Paul je ameriški spletni vplivnež, boksar in promotor. Svojo kariero je začel na platformi Vine, nato pa postal priljubljen na YouTubu, kjer je objavljal videoposnetke, povezane z njegovim življenjem, izzivi in vlogi. Sčasoma se je preusmeril v boks, kjer je nastopil na več profesionalnih dvobojih proti drugim zvezdnikom družbenih omrežij in nekdanjim profesionalnim boksarjem. Poleg svoje boksarske kariere je znan tudi po svojem podjetništvu in sodelovanju pri promociji borilnih športov.
Cortina d'Ampezzo je italijansko gorsko letovišče v Dolomitih, v pokrajini Belluno, dežela Benečija. Nahaja se v severovzhodni Italiji in je znano kot priljubljena destinacija za zimsko smučanje in poletne aktivnosti na prostem. Mesto je gostilo zimske olimpijske igre leta 1956 in bo ponovno gostilo nekatere discipline zimskih olimpijskih iger leta 2026 skupaj z Milanom. Cortina je znana po svoji osupljivi naravni lepoti, luksuznih hotelih in butikih ter kot prizorišče številnih mednarodnih športnih tekmovanj.
