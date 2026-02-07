Nizozemska športnica razkrila obrok iz restavracije v olimpijski vasi

Z začetkom olimpijskih iger je Italija zaživela v tekmovalnem duhu, a za vrhunske rezultate slavnih športnikov ni dovolj le vrhunska športna priprava, temveč tudi ustrezna prehrana. A kaj recimo jedo športniki v olimpijski vasi? S čim jih bodo razvajali Italijani, ki slovijo po odličnih kulinaričnih specialitetah? To skrivnost je razkrila ena od nizozemskih športnic, ki je svoje sledilce na družbenih omrežjih popeljala po restavraciji in pokazala, kaj si je privoščila za kosilo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Jutta Leerdam, ki so jo številni mediji označili za eno najlepših športnic na svetu, je s posnetkom pokazala, da je jedilnik zelo bogat in raznolik. Prilagojen je potrebam športnikov, zato upamo, da iz Italije ne bomo slišali zgodb o zastrupitvah s hrano, ki so na takšnih tekmovanjih večkrat poskrbele za neprijetnosti. Kot je videti iz posnetka na TikToku, je na voljo veliko različnih pekovskih izdelkov, jajca na različne načine, mlečni izdelki, krompir, riž, meso, zelenjava in sadje, pa seveda tudi testenine in celo pizza.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Slavna hitrostna drsalka, ki bo tekmovala v disciplinah 500 in 1000 metrov in bo tako imela priložnost osvojiti dve medalji na najprestižnejšem tekmovanju na svetu, je sicer zaročenka slavnega youtuberja in boksarja Jakea Paula. V Cortino d'Ampezzo je pripotovala z zasebnim letalom, s svojimi objavami na družbenih omrežjih pa navdušuje sledilce in jim ponuja vpogled v zasebno življenje vrhunske športnice.