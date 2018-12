Njena razkošna obleka vas bo pustila brez besed

49-letna latino diva Jennifer Lopez je ponovno dokazala, da so leta zgolj številka. Na tokratni rdeči preprogi ob premieri filma Second Act, v katerem je zaigrala glavno vlogo, se je pojavila v razkošni obleki modnega kreatorja Giambattiste Vallija, katere dizajn je izstopal po svojem krajšem sprednjem delu in dolgi, večplastni vlečki. Kljub temu da bo abraham že čez nekaj mesecev potrkal na njena vrata, je uspešna glasbenica in igralka v živo roza obleki in z lasmi, dvignjenimi v prefinjeno figo, zaokrožila romantični videz 'barbike' in s svojo pojavo plenila pozornost vseh prisotnih.