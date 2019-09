Njena zadnja večerja so bile ribe in zelenjavna omleta

Tragična smrt, ki je v črno zavila ves svet, še vedno odzvanja, še posebno ob obletnici njene smrti. Britanski Mirror se je tako dokopal do podatka, kaj je princesa jedla tik pred smrtjo. Objavil je nekakšen dnevnik, ki je povzel njene zadnje tedne, dan in večer.

Poletje 1997 je Diana preživela v tuhtanju, kako čim bolj uspešno delovati v humanitarnih krogih, bila je namreč ambasadorka in obraz humanitarnih organizacij, ki so se borile proti lakoti, boleznim, brezdomstvu ... Tako je v istem letu odpotovala tudi v Bosno in Angolo. Poletje pa je bilo drugačno tudi v njenem zasebnem življenju. Prvič se je namreč javno pokazala s svojim novim partnerjem Dodijem, skupaj sta namreč z ladjo plula po Mediteranu in svoje naklonjenosti nista več skrivala pred svetom.

Pot ju je nato odnesla na jug Francije, 'potep' pa sta končala v Parizu, kjer sta se ustavila v v pariškem hotelu Ritz. Po pisanju britanskih medijev je Dodi, medtem ko je Diana počivala, skočil v draguljarno, kjer je zanjo kupil diamantni prstan.

Zaljubljenca sta želela večerjati v Dianini najljubši restavraciji Benoit, a zaradi obleganja paparacev sta ostala v hotelu, odpadla je tudi večerja v restavraciji hotela, kajti Dodi se je zbal, da so se med goste pomešali novinarji, zato so jima večerjo dostavili v sobo. Princesa je naročila ribo (morski list), zelenjavo, pečeno v tempuri, ter omleto z gobami in šparglji.

Po večerji sta se vseeno odločila, da bosta zapustila hotel, in čeprav so ga oblegali paparaci, sta sedla v limuzino in zapustila hotel. Pred tem sta sicer na cesto poslala dva avtomobila, ki naj bi na napačno sled speljale fotografe, a vseeno jima je sledilo kar nekaj paparacev. Ko jim je voznik želel pobegniti, se je zgodila tragična nesreča, ki še zdaj buri duhove.