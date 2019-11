V javnosti so zaokrožili posnetki in fotografije, na katerih se Justin Timberlake v vinjenem stanju drži za roke z žensko, ki je bila identificirana kot njegova soigralka Alisha Wainwright . The Sun je prvi delil ekskluzivne fotografije, ki so v javnosti dvignile veliko prahu in sprožile govorice, da je igralec nezvest svoji ženi Jessici Biel . E! News pa zdaj poroča, da bosta zakonca kljub špekulacijam in zgovornim fotografijam težavo prebrodila.

Omenjeni vir tako navaja, da sta se zakonca strinjala, da je bilo Justinovo vedenje neprimerno, vendar bosta na spodrsljaj lahko pozabila. Za E! News je vir blizu zakoncev dejal, da ne želita iz muhe delati slona in skušata s smehom premagati problem. "Njegovo obnašanje je bilo nedvomno neprimerno in je nekaj, zaradi česar bi se vsaka žena počutila neprijetno," je vir še dodal. "Veliko preveč je popil in ga je zato zaneslo," je pojasnil.

"Njun zakon bo preživel. Počuti se krivega in se ji bo oddolžil," je razkril vir ter dejal, da je Jessica zelo dobra z Justinom in se zato igralec zaveda, kakšno srečo ima. "Rekel je, da se ni zgodilo nič, da so se vsi skupaj le družili in to je konec zgodbe," je bil za E! News jasen vir.