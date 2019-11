Njuna zakonska sreča se je končala po šestih mesecih

Britanski glasbenik Rag'n'Bone Man ima zelo uspešno glasbeno kariero, prejel je več nagrad BRIT, postal prvi izvajalec, ki je v enem letu dobil tako nagrado za novinca leta, kakor tudi nagrado po izboru britanskih glasbenih kritikov. Razprodal je turneje po Angliji in drugod po Evropi, lani je nastopil tudi pri nas ...

Uspehe je žel tudi v zasebnem življenju, več let je bil v zvezi z Beth Rouy, v razmerju se jima je rodil sin Reuben in maja sta zaljubljenca okronala svojo ljubezen s poroko, ki je navdušila mnoge. Kajti odločila sta se za preprosto poroko brez pompa in zapravljanja, ženin in nevesta sta si nadela pisani trenirki, prav tako sta svatom dejala, naj se oblečejo čim bolj sproščeno.

Še pred meseci je zvezdnik medijem dejal, da je zakonsko življenje čudovito, zdaj pa iz Anglije prihajajo novice, da se je par po šestih mesecih zakona odločil za ločitev. Dodajo še, da je bil razhod sporazumen, poleg tega ostajata prijatelja, sinčka pa bosta še vedno vzgajala skupaj.