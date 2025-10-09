Svetli način
Nobelova nagrada za literaturo Madžaru Laszlu Krasznahorkaiju

Stockholm, 09. 10. 2025 14.02 | Posodobljeno pred 31 minutami

Madžarski avtor Laszlo Krasznahorkai je letošnji dobitnik Nobelove nagrade za literaturo, je danes v Stockholmu sporočila Švedska akademija. Prejel jo je za svojo "prepričljivo in vizionarsko delo, ki sredi apokaliptičnega strahu ponovno potrjuje moč umetnosti", so utemeljili v Stockholmu.

Madžarski avtor Laszlo Krasznahorkai je letošnji dobitnik Nobelove nagrade za literaturo. V slovenščino sta prevedena njegova romana Satanov tango in Vojna in vojna ter kratka proza Svet gre naprej. Leta 2014 je prejel nagrado vilenica in predlani gostoval v Sloveniji v okviru festivala Fabula.

Laszlo Krasznahorkai
Laszlo Krasznahorkai FOTO: Profimedia

Kot je še zapisano v utemeljitvi Nobelove nagrade za literaturo, je Krasznahorkai velik epski pisatelj srednjeevropske tradicije, ki sega od Franza Kafke do Thomasa Bernharda in jo zaznamujejo absurdizem in groteskna pretiranost, se pa s svojim bolj kontemplativnim, natančno odmerjenim tonom obrača tudi proti Vzhodu.

Krasznahorkai se je rodil leta 1954 v majhnem madžarskem mestu Gyula na jugovzhodu Madžarske, ki je podobno odročno podeželje, kot je prizorišče njegovega prvega romana Satanov tango, ki je bil objavljen leta 1985. Delo je na Madžarskem postalo literarna senzacija in avtorjevo prelomno delo.

Nekateri njegovi romani so prevedeni tudi v slovenščino
Nekateri njegovi romani so prevedeni tudi v slovenščino FOTO: Profimedia

Roman z močno sugestivnimi besedami opisuje skupino revnih prebivalcev zapuščene kolektivne farme na madžarskem podeželju tik pred padcem komunizma. Roman je bil leta 1994 v režiji Bela Tarr prenesen na filmsko platno.

