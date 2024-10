Nobelova nagrada za literaturo pisateljici Han Kang

Vse do leta 2016 je bila znana samo v svoji deželi, potem pa se je z mednarodnim bookerjem, ki ga je dobila za Vegetarijanko, v hipu spremenila v eno večjih literarnih senzacij zadnjih let. V romanu, ki je v slovenskem prevodu Urše Zabukovec izšel pri Mladinski knjigi, je izpisala zgodbo o tihi gospodinji, ki nenadoma vzame stvari v svoje roke in radikalno spremeni svoj način prehrane, s tem pa sproži nepredvidljiv val posledic in nenavadnih dogodkov."Čeprav na prvo branje morda nenavadna, je Vegetarijanka zastrašujoče univerzalna zgodba o skritih predelih človeške psihe," so o delu zapisali pri založbi.

Od prve podelitve nagrade leta 1901 je bilo doslej imenovanih 121 Nobelovih nagrajencev za književnost. Lani je nagrado dobil norveški pisatelj Jon Fosse za svoje inovativne igre in prozo.