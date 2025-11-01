Noč čarovnic, kot to zna le Heidi Klum: kaj je ušpičila letos?

Manekenka Heidi Klum je v zadnjih letih postala prava predstavnica noči čarovnic. Vsako leto namreč postreže s kostumi, na katere se z več kot 30-člansko ekipo pripravljajo po več mesecev, svoje oboževalke in oboževalce pa je razvadila do te mere, da se že sredi poletja sprašujejo, kaj bo ušpičila tokrat.

Kot kraljica najstrašljivejše noči v letu tudi letos ni izpustila svoje tradicionalne zabave Heidiween z rdečo preprogo, na kateri se zvezdniki in zvezdnice sprehodijo v maskah.

Zvezdnica je tokrat navdušila z masko Meduze - eno od treh sester gorgon iz grške mitologije. Gre za pošast, ki ima na glavi kače namesto las. Vsak, ki ga je pogledala v oči, je okamenel. To je upodobila z okamenelim stražarjem - del njene maske je bil namreč njen mož Tom Kaulitz.