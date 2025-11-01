Noč čarovnic, kot to zna le Heidi Klum: kaj je ušpičila letos?

Manekenka Heidi Klum je v zadnjih letih postala prava predstavnica noči čarovnic. Vsako leto namreč postreže s kostumi, na katere se z več kot 30-člansko ekipo pripravljajo po več mesecev, svoje oboževalke in oboževalce pa je razvadila do te mere, da se že sredi poletja sprašujejo, kaj bo ušpičila tokrat.
Kot kraljica najstrašljivejše noči v letu tudi letos ni izpustila svoje tradicionalne zabave Heidiween z rdečo preprogo, na kateri se zvezdniki in zvezdnice sprehodijo v maskah.
Zvezdnica je tokrat navdušila z masko Meduze - eno od treh sester gorgon iz grške mitologije. Gre za pošast, ki ima na glavi kače namesto las. Vsak, ki ga je pogledala v oči, je okamenel. To je upodobila z okamenelim stražarjem - del njene maske je bil namreč njen mož Tom Kaulitz.
Klum je že pred tem svoje oboževalke in oboževalce posvarila, da bo njen letošnji kostum "zelo grd", kljub temu pa je le malokdo pričakoval Meduzo s kačami in znamenitim jezikom. Pri ustvarjanju tokratnega kostuma je Klum ponovno združila moči z Mikom Marinom, ki je bil za svoje delo že nominiran za oskarja.
V spodnji galeriji si oglejte tudi druge, ki so se udeležili njenega znamenitega Heidiweena.
