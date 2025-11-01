Svetli način
Tuja scena

Noč čarovnic, kot to zna le Heidi Klum: kaj je ušpičila letos?

Los Angeles, 01. 11. 2025 10.17 | Posodobljeno pred 10 minutami

Vesoljček E. T., ogaben črv, Fiona iz animiranih filmov o Shreku, pa starka in Jessica Rabbit - to je le nekaj mask, s katerimi je nemška manekenka Heidi Klum na noč čarovnic navdušila v preteklih letih. S čim pa je postregla letos?

Manekenka Heidi Klum je v zadnjih letih postala prava predstavnica noči čarovnic. Vsako leto namreč postreže s kostumi, na katere se z več kot 30-člansko ekipo pripravljajo po več mesecev, svoje oboževalke in oboževalce pa je razvadila do te mere, da se že sredi poletja sprašujejo, kaj bo ušpičila tokrat. 

Kot kraljica najstrašljivejše noči v letu tudi letos ni izpustila svoje tradicionalne zabave Heidiween z rdečo preprogo, na kateri se zvezdniki in zvezdnice sprehodijo v maskah.

Zvezdnica je tokrat navdušila z masko Meduze - eno od treh sester gorgon iz grške mitologije. Gre za pošast, ki ima na glavi kače namesto las. Vsak, ki ga je pogledala v oči, je okamenel. To je upodobila z okamenelim stražarjem - del njene maske je bil namreč njen mož Tom Kaulitz

Klum je že pred tem svoje oboževalke in oboževalce posvarila, da bo njen letošnji kostum "zelo grd", kljub temu pa je le malokdo pričakoval Meduzo s kačami in znamenitim jezikom. Pri ustvarjanju tokratnega kostuma je Klum ponovno združila moči z Mikom Marinom, ki je bil za svoje delo že nominiran za oskarja. 

V spodnji galeriji si oglejte tudi druge, ki so se udeležili njenega znamenitega Heidiweena.

