Noč čarovnic pri Beckhamovih

Družina Beckham se je nedavno mudila na krajših počitnicah v Avstraliji, kamor so odpotovali na ogled iger Invictus, katerih ustanovitelj je princ Harry. Za noč čarovnic so si Beckhamovi vzeli čas za sproščeno druženje in rezljanje velikih buč, ki so z gorečimi svečami eden najbolj prepoznavnih rekvizitov vsake 'najstrašnejše' noči v letu.

Na svojem Instagramu je mama Victoria delila fotografije, na katerih se vidi, kako sta njena sinova, 13-letni Cruz in 16-letni Romeo poskrbela za to, da bo družina noč časovnic preživela v popolnem vzdušju in sta že uspešno izrezljala vsak svojo bučo.

44-letna modna ikona je na fotografijo starejšega sina zapisala: ''Nikoli nisi prestar za rezljanje buče.'' Fotografijo svojega mlajšega sina je okrasila z vražjimi rožički in poleg sinove podobe napisala: ''Vesela noč čarovnic.'' Cruz se je ob dnevu, ki je znan po nošenju predvsem grozljivih mask, tudi sam nekoliko 'zakrinkal' in si nadel živo vijolično lasuljo.