Noče se več družiti z ljudmi bele rase

Pevka, ki se je nekoč imenovala Sinead O’Connor, zdaj pa je prevzela muslimansko ime Shuhada Davitt, si je v seriji tvitov olajšala svojo dušo.

"Strašno mi je žal, a kar bom povedala, je tako rasistično, da nisem mislila, da bi moja duša lahko to čutila. A resnično nočem več preživljati časa z belci (če se nemuslimani tako imenujejo). Niti za trenutek, iz katerega koli razloga. Gnusijo se mi," je zapisala Shuhada, ki je pretekli mesec sprejela islam.

Ni pa mogla niti mimo kritike Trumpa. "Vsi pravijo, da so ubogi Američani žrtve Trumpa. A vi ste ga najeli. Torej ga še odpustite. Sicer ste sokrivi. Enako je z vsem t. i. islamskim terorizmom. Kar je točno to, kar hudič hoče in ima rad. Noben Irec na svetu se ne bi strinjal. Nismo odpustili cerkve. Pustili smo jim, da so si postregli z našimi otroki pred našimi nosovi in za to ni nadomestila," je Trumpa in zlorabe otrok v irski cerkvi komentirala pevka.