Nočna mora za Mariah Carey: na isti dan umrli njena mama in sestra

Vzroka smrti mame in sestre Alison nista znana, pevka pa je javnost prosila tudi za spoštovanje zasebnosti v teh težkih časih. "Počutim se blagoslovljeno, da sem lahko zadnji teden preživela z mamo, preden je umrla. Cenim vašo podporo, ljubezen in spoštovanje ter vas prosim za zasebnost," je še dodala zvezdnica, katere mama je bila operna pevka in vokalna trenerka. Poročena je bila z Alfredom Royem Careyjem, od katerega se je ločila, ko je bila Mariah stara tri leta. Alfred je umrl star 72 let, poleg pevke in njene sestre, pa je imel iz prejšnjega zakona še sina Morgana.