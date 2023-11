Nočno življenje Beograda: blišč, glamur in prestižni šampanjec

Prestižni klub Lafayette je poskrbel za najbolj vročo noč v mrzlem novembru ter vsem svojim gostom (med njimi tudi Slovenci in kar nekaj drugih tujcev s področja Evrope) pokazal, kako Beograd streže nočnemu življenju. Kajenje v notranjih prostorih, glasba, ki odzvanja, bleščeča oblačila, do potankosti urejeni moški, žlahtna kapljica in kabaret. Zabava, ki je poskrbela za cel spekter čutil: od večerje, ki je pobožala brbončice vseh gostov, do glasbenih točk, ki so navdušile še tako zahtevne glasbene kritike.

Tomaž Kavčič: častni konzul v Srbiji

Ker pa so takšne zabave nekaj, česar se ljudje načeloma ne udeležujemo vsak dan, smo z gosti poklepetali tudi o pripravah na tak večer. Eden od sogovornikov je bil tudi slovenski chef Tomaž Kavčič, ki je še pred pogovorom pustil vtis, da je v klubu že domač. Kot je pojasnil, ima v Beogradu veliko vez in poznanstev ter prijateljev, saj je ponosni častni konzul v Srbiji. V klubu, kjer je Moet praznoval 280. rojstni dan, je pred časom kuhal tudi Kavčič, ki ob tem doda, da se sicer dobro počuti na tako glamuroznih zabavah, da pa je vsekakor raje 'stric iz ozadja': "Sam sem vedno na drugi strani, tako da so mi domači. Danes sem tukaj kot gost, sem pa raje na drugi strani, kjer dajem. Rad pripravljam hrano in rad osrečujem ljudi."

In kako gleda na urejenost na elitnih zabavah, ki zahtevajo kanček prestiža? "Ta dogodek je zame pol službeni, pol uživaški in vedno, ko kam pridem, poskrbim, da z obleko pokažem spoštovanje dogodku. To znamo tudi v Sloveniji. Najpomembnejša stvar je, da se človek lepo obleče in se v tem tudi dobro počuti, ampak vedno z miselnostjo, da se pokloni dogodku. Obleka naredi človeka, ker se mora človek fajn počutiti v tem, kar obleče."

Hrvaška pevka Maja Šuput: Vsak dan se urejam tako, kot sem urejena nocoj

Hrvaška pevka, ki je na sceni že več kot 20 let, pravi, da je glamuroznih večerov in oprav več kot navajena. To je njen vsakdan, zato se na tako prestižen dogodek ne pripravlja kaj posebej. Dispozicija je vsakič enaka, dodaja: "Ker to počnem pogosto oziroma skoraj vsak dan, je dispozicija vedno enaka: ena ura pričeska, ena ura mejkap in malo, da se oblečem. Kaj bom oblekla, pa stilist pripravi že prej."

Pri izboru obleke za dogodke nima posebnih želja, saj svojemu stilistu popolnoma zaupa. "Pri stajlingu nimam želje, imam pa enakega stilista že 20 let. Ne vem, kaj bom oblekla, dokler mi ne prinese obleke. Niti ga ne vprašam, kakšna bo obleka, niti kakšne barve, niti velikosti. To me ne zanima. On je stilist in on ve. Moram pa reči, da črna ni moja najljubša barva, sicer pa imam rada bolj žive barve. Črna mi je nekako 'nebarva', ampak je nocoj prikladno, da sem v črnem, ima pa malo bleščic in malo razporka, da je malce bolj glamurozna."