Noel Clarke po obtožbah spolnih zlorab: Izgubil sem vse

Igralca Noela Clarka so pred letom doletele obtožbe spolnih in drugih zlorab, ki jih je izreklo več kot 20 žensk. Aprila 2021 je The Guardian objavil obremenitveni članek z izjavami žensk, ki so ga obtoževale nadlegovanja, spolnega nadlegovanja in neželenih dotikov. Zvezdnik je vse obtožbe vztrajno zanikal, kot se je izkazalo marca, pa je bilo za obširnejšo preiskavo premalo dokazov, zato je policija ni izvedla. A vse to je pustilo posledice na njegovem duševnem zdravju, pomislil je celo na samomor.

icon-expand Noel Clarke FOTO: Profimedia

Zvezdnik je pred kratkim za britanski konservativni časopis Mail On Sunday prvič javno spregovoril o dogajanju in dejal, da so ga obtožbe poškodovale tudi na način, ki ga niti sam ne zna prav opisati. Clarke je bil jasen: "Izgubil sem vse."

"20 let trdega dela je izginilo v enem dnevu. Sem kdaj izustil kakšen sočen komentar? Zagotovo. A ne v takem obsegu, ki bi se pozneje pokazal kot uničujoč za moje življenje. Ne morem trditi, da v službi nikoli nisem omenjal seksa, saj smo na delovnem mestu vsi odrasli. Menim, da so to pač normalni pogovori, ki jih imajo ljudje. Nikoli nisem bil del pogovora, za katerega ne bi verjel, da je bil obojestranski," je povedal Clarke.

V intervjuju je razkril še, da so ga po obtožbah obhajale samomorilne misli: "Čutil sem potrebo, da naredim nekaj, česar ne bom preživel." Povedal je, da je takrat našel nož, ki ga je pred dvema desetletjema kupil med snemanjem britanske komične televizijske oddaje Auf Wiedersehen, Pet v Združenih državah, z njim pa si je želel prerezati vrat. "Segel sem za knjigo, iz žepa pa mi je padel nož. Moj 11-letni sin me je vprašal, zakaj ga imam v žepu. Odgovoril sem mu, da ga imam za čiščenje umazanije, ki jo imam za nohti. Z mojim odgovorom je bil zadovoljen, mene pa je presunila navadnost tega dogodka. Vse do tega trenutka sem čakal na pravo priložnost, da bi se ubil," je priznal Clarke.

Od igralca so se po objavi prvih obtožb ogradili nekateri studii, s katerimi je sodeloval, sodelovanje z njim pa je prekinila tudi televizijska mreža Sky. Do nadaljnjega so umaknili produkcijo nove sezone serije Bulletproof.