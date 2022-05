Noel Clarke toži združenje BAFTA zaradi odvzetega članstva

Noel Clarke je pred letom utrpel nepopravljivo škodo, ko ga je v članku, ki ga je objavil The Guardian, več kot 20 žensk obtožilo nadlegovanja in spolnih zlorab. Londonska policija je pred več kot mesecem podala uradno izjavo, v kateri je potrdila, da ni zbrala zadosti dokazov, da bi odprla uradno preiskavo, zato igralec ostaja uradno nekaznovan. Britanska filmska akademija je zvezdnika zaradi obtožb leta 2021 izključila iz svojega združenja, odvzela pa mu je tudi nagrado.

Noel Clarke se je odločil za tožbo Britanske filmske akademije, ki mu je pred letom dni odvzela članstvo in dobljeno nagrado, razlog pa so bile nedokazane obtožbe, saj naj bi ga nadlegovanja in spolnih zlorab obtožilo več kot 20 žensk. Obtožbe je objavil britanski The Guardian, ki je v svojem članku zatrdil, da je bila o obtožbah obveščena tudi britanska akademija. Londonska akademija je pred mesecem sporočila, da uradnega postopka in preiskave ne bo, saj niso zbrali zadosti dokaznega gradiva.

icon-expand Noel Clarke FOTO: Profimedia

Igralec je obtožbe preko izjav svojih odvetnikov ves čas zanikal, priznal pa je, da je nekoč neprimerno komentiral neko žensko, ki se ji je pozneje tudi opravičil. Po poročanju The Sunday Timesa naj bi se zvezdnik sedaj odločil za tožbo Britanske filmske akademije.

Tiskovni predstavnik združenja Bafta je ob tem povedal: "Pred letom dni je Bafta ravnala transparentno in gospodu Clarku odvzela nagrado in članstvo, kar je temeljilo na obtožbah več kot 20 žensk, ki so ga obtoževale nadlegovanja in zlorab, zgodbo pa je javnosti razkril The Guardian. Stojimo za svojo odločitvijo in smo presenečeni nad novico, da bo tožil umetniško dobrodelno organizacijo. Če bo postopek sprožen, se bomo seveda branili."