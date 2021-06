Noel Gallagher: Princ William. Čutim bolečino tega fanta

Noel Gallagher, ki je prav tako znan po svojih javnih sporih z bratom Liamom, je dejal, da simpatizira s princem Williamom, ker ima tudi on brata, ki 'vrti svoj pre****i gobec'. Znano je, da sta se Noel in Liam močno sprla že takrat, ko sta bila oba člana skupine Oasis. Od takrat pa sta že večkrat svoje perilo prala v javnosti in drug drugega tudi žalila.

Noel Gallagher, kitarist in nekdanji član skupine Oasis, ni zadovoljen z obnašanjem princa Harryja do kraljeve družine in njegovega brata, princa Williama. O Harryju je dejal, da je kot neka 'pre****a prebujena snežinka', ki v javnosti grdo govori o svoji družini. "Princ William. Čutim bolečino tega fanta. Ima mlajšega brata, ki vrti svoj pre****i gobec in govori stvari, ki so zares nepotrebne. Mislim, da sem bil tudi jaz vedno William," je dejal Noel. Harryja je kritiziral tudi zato, ker je zavrgel svojo družino, po tem ko sta z Meghan javno blatila institucijo v intervjuju z Oprah Winfrey. Princa je pozval, da naj že utihne: "Princ Harry se predstavlja kot tipična prek***a prebujena snežinka, prek***a rit. Samo ne zavračaj svoje družine, ker ni nobene potrebe po tem," je še dejal Gallagher. Mimo Meghan seveda ni mogel. "To se zgodi, če se zapletaš z Američani. Preprosto," je še dodal Gallagher. Hkrati je priznal, da Harryja še nikoli ni osebno srečal. Nazadnje se je Noel lotil angleškega premierja Borisa Johnsona, ki ga je med drugim imenoval tudi 'debela kuzla', ko je komentiral njegovo ravnanje v času pandemije.