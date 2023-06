Noel Gallagher: Anglija postaja zelo težek kraj za bivanje

"Anglija postaja zelo zelo težek kraj za bivanje. To so težki časi za ljudi," je izjavil Noel Gallagher. Pesmi za novi album je napisal v času zaprtja med covidom-19, v obdobju, za katerega je povedal, da je bilo dobro za njegovo ustvarjalnost, vendar je sprožilo njegove najgloblje frustracije nad svetom. "Ljudje, ki so se s tem najbolje soočali, so bili umetniki, saj so lahko nekaj ustvarili, tako da je v tem smislu iz tega nastalo dobro," je dejal. Dodal pa je, da je sovražil maske: "Mislim, da je bilo vse skupaj pretirana reakcija vlad po svetu, ki jo je povzročila nevroza prekletih idiotov na internetu."

Gallagher se je svojemu pogledu na temno absurdnost novejše zgodovine le nasmehnil. "Od takrat si svet ni opomogel in si verjetno nikoli ne bo. In samo čakamo na naslednjo," je dejal. Britanska družba se zdaj sooča s skupnim vplivom pandemije in dolgoletnega političnega kaosa. Brexit je otežil in podražil gostovanje britanskih umetnikov po Evropi. "Namesto da bi preživel dva tedna v Franciji, bom deset dni preživel po vsej Evropi, samo v glavnih mestih – oboževalci so tisti, ki trpijo," je dejal Gallagher.

Novi album je izdal po šestih letih, pred njim je tudi nova mednarodna turneja z zasedbo High Flying Birds, ki jo je ustanovil leta 2010.