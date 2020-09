Noel Gallagher kritičen do Taylor Swift in Eda Sheerana: Vsega je kriva ameriška kultura

Nekdanji član skupine Oasis je znova izrazil mnenje o trenutnem glasbenem dogajanju. Kontroverzni glasbenik, ki je v preteklosti kritiziral Miley Cyrus, je tokrat nekaj težkih besed namenil zvezdnikoma Taylor Swift in Edu Sheeranu, za slab okus poslušalcev pa obtožil ameriško glasbeno industrijo.

Noel Gallagher, starejši od bratov, ki sta bila nekoč del priljubljene angleške skupineOasis, je izjemno kritičen do glasbenikov, ki trenutno kraljujejo na glasbenih lestvicah. 53-letni pevec in tekstopisec se je v nedavnem intervjuju pritožil nad razmerami na sceni, ki ne ponuja nič novega in svežega.

icon-expand Noel Gallagher je jezen zaradi trenutnega dogajanja v popularni glasbi. FOTO: Profimedia

Gallagher je v spletnem pogovoru z ostrimi besedami obsodil najbolj prodajane glasbenike in povedal, da je v časih, ko je odraščal, poslušal glasbo, ki je imela vsebino: ''Takratni najpopularnejši bend na svetu je bil dejansko tudi najboljši bend na svetu!''Z obilico kletvic je nato izrazil svoje začudenje ob tem, kdo je trenutno na mestu najbolj priljubljenega glasbenika: ''Taylor Swift? Kaj? Odj*****!''

icon-expand Taylor Swift je zmotila legendo britanske glasbene scene. FOTO: Profimedia

Njegov izpad pa se tukaj ni končal: ''Nikoli ne bo novega Davida Bowieja, nikoli ne bo novega Marca Bolana, ne bo novegaFreddieja Mercuryja, to so prave rockovske zvezde.''Omenil je tudi glasbenika, ki je na glasbenih lestvicah prisoten že nekaj let:''Takih rockovskih zvezdnikov ne bo nikoli več, saj ves denar poberejo taki, kot je Ed Sheeran!''Najbolj ga moti, da se trenutna glasbena scena s stilom bolj ukvarja kot z vsebino: ''Mladi ljudje na sceni so videti dobro, imajo veliko tetovaž in dodelano zunanjo podobo, v resnici pa ne povedo nič konkretnega, njihova glasba je brez sporočila.''

icon-expand Skupina Oasis leta 1997, Noel Gallagher na fotografiji drugi z leve FOTO: Profimedia