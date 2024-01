Noel Gallagher po ločitvi, ki ga je stala milijone: 'Samo kolo mi je pustila'

Nekdanji član glasbene skupine Oasis Noel Gallagher in publicistka Sara MacDonald sta se uradno ločila pred enim letom, po tem ko sta bila v zakonu 11 let. Njun odnos naj že leta ne bi bil najboljši, njegove krhke in razmajane stebre pa je dokončno porušil čas koronske krize, ko sta sprevidela, da ne moreta več živeti skupaj. Imata najstniška sinova Donavana in Sonnyja, v letih partnerskega odnosa pa se je seveda nabralo tudi ogromno premoženja, ki ga je bilo treba razdeliti. 56-letni Noel je v nedavnem intervjuju le spregovoril o obdobju ločitve in se sladko grenko pošalil o svojem samskem življenju. "Lahko sedem na kolo, se odpeljem do King's Crossa, od tam spustim do kanala na Longfield Roadu, ki me pelje do hiše in moje ljubke nekdanje žene, kjer ji pomaham. Samo tega kolesa mi še ni vzela," je dejal Noel.