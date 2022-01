Noge Heidi Klum 'vredne' 1,7 milijona evrov

V posebnem segmentu znotraj priljubljene oddaje je pojasnila, da se je v sklenitev zavarovanja podala, ko je to zahteval eden od njenih klientov, s katerim je sodelovala v sklopu promocije produktov. Dejstvo, da nogi nista ocenjeni na enak znesek, pa pripisuje nezgodi iz preteklosti: "Ko sem bila mlajša, sem padla na steklo, zato imam na nogi ogromno brazgotino," je pojasnila in dodala: ''Na kožo nanesem ogromno samoporjavitvene kreme, tako da je ni mogoče videti, vendar ... ja, ena od nog je 'dražja' od druge.''

Zvezdnica je priznala, da pogosto nosi izjemno kratka krilca in z veseljem razkazuje svoje noge: ''Mislim, da so noge seksi. Zelo rada jih poudarim, ko grem ven in ko se podam na rdečo preprogo.'' Mama štirih otrok svojo postavo z veseljem pokaže v drznih kreacijah. Večkrat je spregovorila o tem, da sta jo ravno samozavest in dobro počutje v lastnem telesu pripeljala do uspeha, ki ga je dosegla v dolgoletni karieri. ''Moraš biti izjemno močna oseba,'' je jasna, ob tem pa poudarja svojo glavno vodilo: ''Treba je biti srečen in imeti rad svoj odsev v ogledalu.''