Nogometaš Jack Grealish je postal očka

Jack Grealish je postal očka, potem ko je partnerka Sasha Attwood pred dnevi povila deklico. Prvorojenko sta poimenovala Mila Rose Grealish. Nogometaš je novico oznanil na družbenem omrežju, kamor je objavil fotografijo deklice. Jack in Sasha sta skupaj že od najstniških let, njuno razmerje pa je bilo večkrat burno ter polno vzponov in padcev.