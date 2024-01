Nogometaš Kyle Walker o aferi: To, kar sem naredil svoji ženi, je grozno

Zvezdnik angleške nogometne reprezentance in kluba Manchester City Kyle Walker se je opravičil svoji ženi, potem ko je z drugo žensko dobil otroka. 33-letni branilec je dejal, da je sprejemal neumne odločitve in da mora sedaj priznati svoje napake. Nogometaš se je svoji ženi Annie Kilner opravičil, da jo je prevaral z vplivnico Lauryn Goodman, s katero sta dobila tudi otroka.

33-letni nogometni zvezdnik angleške izbrane vrste Kyle Walker, ki je poročen z Annie Kilner, priznava, da je dobil še drugega otroka z manekenko in vplivnico Lauryn Goodman. Walker je nedavno dejal, da mu je žel za odločitve, ki jih je sprejel in je edina oseba, ki jo gre za to kriviti, on sam.

Kyle Walker FOTO: AP

"Kar sem naredil, je grozno in prevzemam vso odgovornost," je povedal za časopis The Sun. "Edini krivec sem jaz. Imam naloge in odgovornosti, ki se jih zavedam, in sprejemal sem neumne odločitve. Moram stati za svojimi odločitvami, saj to dolgujem vsem vpletenim," je še dodal. Walker, angleški reprezentant, je poročen z Annie Kilner. Par ima tri otroke, četrti pa je na poti. Sppoznala sta se, ko je bil Walker v zgodnjih 20-ih, in se poročila leta 2022 po 12-letnem razmerju. Njuna idila je bila uničena, ko je aprila 2020 model in vplivnica Lauryn Goodman sporočila, da je postala mati, kot očeta pa je navedla Walkerja. Po poročanju The Sun je Walker obljubil, da ne bo imel več stikov z Goodmanovo, izpolnjeval pa bo finanče obveznosti, za katere sta se dogovorila, da jih prevzame. Nogometaš se dogovora naj ne bi držal in se z nekdanjo ljubico ponovno srečal oktobra 2022, ko je odpotoval v London na operacijo dimelj.

Walker je časopisu povedal, da ga je Goodmanova lani "konec oktobra ali v začetku novembra" obvestila, da je noseča z njunim drugim skupnim otrokom. Po poročanju časnika je Kilnerjeva za Walkerjevega drugega otroka z Goodmanovo izvedela, ko ji je manekenka poslala sporočilo na Instagramu. Nogometaš, ki je v lanski sezoni s klubskim Manchester Cityjem osvojil trojni naslov, naj bi se nato izselil iz družinske hiše in živi v najetem stanovanju. "Ne morem niti razmišljati ali si predstavljati, kaj Annie prestaja. Poskušal sem jo vprašati, vendar je bolečina premočna," je povedal za časopis.