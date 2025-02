Nogometaš Lucas Hernandez na stadionu kluba PSG razkril spol otroka

V svetu nogometa se širi nov trend. Tokrat so v ospredju bodoči očetje, ki na stadionih in v slačilnicah svojih klubov pripravljajo posebna presenečenja, v katerih razkrijejo spol dojenčka. Temu je sledil tudi nogometni zvezdnik pariškega PSG-ja, Lucas Hernandez , ki je zaročenko Victorio Triay presenetil na zelenici, skupaj pa sta razkrila, da se bosta razveselila hčerke.

Par je razkritje spola dojenčka pripravil v stilu, ko je 29-letni branilec zabil prav poseben gol svojega življenja, je v ozadju izbruhnil roza dim, v zrak pa so švignile rakete. Takoj za tem je stekel v objem svoji noseči izbranki, posnetek dogajanja pa je zaokrožil na družbenih omrežjih, kjer so mu v komentarjih že čestitali številni oboževalci.

Kljub številnim čestitkam, pa so se našli tudi tisti, ki so o njegovem načinu razkritja spola otroka nekoliko podvomili in se celo ponorčevali."Kaj pa če bi zgrešil?" se je spraševal nekdo, spet drugi pa:"Njegove hlače in tek po zabitem golu...Gospa izgleda kot bi obžalovala vsako odločitev, ki jo je sprejela, da je prišlo do tega trenutka, ko so snemali video. Pravo razpoloženje."