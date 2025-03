Nogometaš novico o zaroki s pevko sporočil na prav poseben način

Pevka Normani, ki je zaslovela v dekliški skupini Fifth Harmony, in igralec ameriškega nogometa DeKaylin Metcalf sta zaročena. Nogometaš je novico s svetom delil med tiskovno konferenco, na kateri so razkrili, da bo iz kluba Seattle Seahawaks prestopil h klubu Pittsburg Steelers. To je storil na prav poseben način. Svoji partnerki, ki je sedela ob strani, je namreč rekel, naj pokaže prstan.