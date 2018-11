Nogometaš ponovno poljubil hčerko na usta in razjezil oboževalce

Številni oboževalci na fotografiji niso prepoznali ničesar spornega, mnogi pa so izrazili prepričanje, da je takšen poljub na usta med očetom in hčerko popolnoma neprimeren. Eden izmed sledilcev je zapisal: ''Ne zanima me, kaj menijo drugi ... Poljub na ustnice med očetom in hčerko je popolnoma neprimeren,'' drugi pa dodal, da bi se tako lahko poljubil s svojo soprogo: ''To je tvoja hči ... Zakaj si jo poljubil na usta? Tako poljubljaš svojo ženo.''

Medtem, ko nekateri niso kazali zadržkov pri deljenju kritike, pa so drugi Beckhamu stopili v bran: ''To je čudovita fotografija, ki prikazuje ljubečega očeta. Zakaj morajo ljudje vedno uničiti nekaj lepega in nedolžnega?'' Med njimi so bili tudi takšni, ki so namenili nekaj besed vsem kritikom: ''S fotografijo ni popolnoma nič narobe ... Če v tem prepoznate nekaj spornega, si poiščite strokovno pomoč, ker jo potrebujete, resno.''

Spomnimo, Beckham je pred več kot enim letom ravno tako pristal na tapeti, ko sta se s Harper poljubila na usta med družinskimi počitnicami v Afriki. Tudi takrat so bila mnenja oboževalcev o poljubljanju na usta med staršem in otrokom deljena, a kot kaže, nogometaš ni dal pretiranega pomena vsem kritikam in negativnim mnenjem.