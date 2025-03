Nogometaš spal z ženo soigralca: Najprej boter njuni hčerki, nato prevara

"Ves čas smo bili skupaj – trening, kosilo, trening, večerja. On je boter mojega otroka. Po mojih izračunih je prevara trajala več kot leto in pol. Imel sem dvome, potem pa nisem želel raziskovati – imel sem dolgove, bil sem poškodovan, ni se vedelo, ali bom sploh igral nogomet, kaj narediti. Če ne bom igral, se ne bom mogel vrniti v treh življenjih," je povedal za SportCast in dodal: "Ni imelo smisla, da bi jaz preiskoval, toda Keerüjeva žena je izvedela in me poklicala. Usedel sem se, razmislil in se odločil, da bom obema odpustil. Po drugi strani pa bi bilo čudno, če bi se nehali pogovarjati in videvati, bi se poznalo. Zbral sem jih skupaj in rekel, da jima odpuščam, a želim govoriti z njima. Sem načelen, ali odpustiš ali pa ne ... Samo enkrat sem se vrnil k temu v pogovorih z njo."