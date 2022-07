Nogometašu Domagoju Vidi in soprogi ukradli nakit, vreden več kot pol milijona evrov

Par, ki deli svojo strast do prestižnih dobrin, ima v lasti eno od urbanih vil v zagrebški četrti Šestine. Kompleks, ki se ponaša v visoko stopnjo zaščite (obkrožajo ga namreč kar nekaj kamer za videonadzor in pripadajoči alarmni sistemi), so si nepridipravi izbrali za svoj cilj in pri svoji nameri tudi uspeli. Športniku in nekdanji manekenki, ki se lahko pohvali tudi z nazivom 'Kraljica Hrvaške', so namreč odtujili nakit v vrednosti približno 600 tisoč evrov. Tatvino, ki se je zgodila v času med 24. in 27. julijem med odsotnostjo družine, so vlomilci načrtovali že dlje časa. Reprezentant je moral zaradi nepredvidenih dogodkov prestaviti svoj odhod v Atene, kjer bi v Grčiji podpisal novo pogodbo za tamkajšnji klub AEK.