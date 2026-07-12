Nogometna stava letalskih prevoznikov in kazen, ki je navdušila splet

Oba omenjena letalska prevoznika sta se že pred sobotno tekmo na Floridi na družbenem omrežju dogovorila, da bo osmoljenec medsebojne tekme moral začasno uporabljati logotip zmagovalca medsebojnega obračuna.

"Čeprav se je za Norveško končal turnir na letošnjem svetovnem prvenstvu, bo ta prijateljska stava ostala v najlepšem spominu. Upamo, da se bodo trije levi v domovino vrnili z nogometnim pokalom," je po tekmi zapisal letalski prevoznik iz Skandinavije ter takoj napovedal akcijske prevoze na relaciji med Norveško in Anglijo pod delovnim nazivom "Norwenglish".

Pri britanskem podjetju so poudarili, da je bila njuna tekmovalnost le začasne narave, in ponudili vozovnice osebam, ki so pri norveškem letalskem podjetju zadolžene za družbena omrežja. "Tako kot Haaland in Bellingham tudi mi čutimo cvetoče prijateljstvo med našima letalskima družbama," so še v šali zapisali Britanci.

Na četrtfinalni tekmi na stadionu Hard Rock so Angleži premagali Norvežane z 2:1. Oba gola za Angleže je dosegel Jude Bellingham, prvega v končnici prvega polčasa, drugega pa v začetku prvega podaljška, za Skandinavce pa je vodilni zadetek zabil Andreas Schjelderup v 36. minuti.