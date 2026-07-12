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Nogometna stava letalskih prevoznikov in kazen, ki je navdušila splet

Ljubljana, 12. 07. 2026 15.37 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
E.K. STA
stava

Četrtfinalni poraz norveške reprezentance na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki proti Angliji po podaljških z 1:2 je imel zabaven razplet zunaj nogometnega igrišča. Norveški nizkocenovni letalski prevoznik Norwegian je izgubil stavo proti British Airwaysu, zavoljo poraza v Miamiju pa je moral začasno zamenjati logotip svojega podjetja.

Oba omenjena letalska prevoznika sta se že pred sobotno tekmo na Floridi na družbenem omrežju dogovorila, da bo osmoljenec medsebojne tekme moral začasno uporabljati logotip zmagovalca medsebojnega obračuna.

Anglija uspešno ugnala norveško reprezentanco
Anglija uspešno ugnala norveško reprezentanco
FOTO: AP

"Čeprav se je za Norveško končal turnir na letošnjem svetovnem prvenstvu, bo ta prijateljska stava ostala v najlepšem spominu. Upamo, da se bodo trije levi v domovino vrnili z nogometnim pokalom," je po tekmi zapisal letalski prevoznik iz Skandinavije ter takoj napovedal akcijske prevoze na relaciji med Norveško in Anglijo pod delovnim nazivom "Norwenglish".

Pri britanskem podjetju so poudarili, da je bila njuna tekmovalnost le začasne narave, in ponudili vozovnice osebam, ki so pri norveškem letalskem podjetju zadolžene za družbena omrežja. "Tako kot Haaland in Bellingham tudi mi čutimo cvetoče prijateljstvo med našima letalskima družbama," so še v šali zapisali Britanci.

Na četrtfinalni tekmi na stadionu Hard Rock so Angleži premagali Norvežane z 2:1. Oba gola za Angleže je dosegel Jude Bellingham, prvega v končnici prvega polčasa, drugega pa v začetku prvega podaljška, za Skandinavce pa je vodilni zadetek zabil Andreas Schjelderup v 36. minuti.

Nogomet stava viralno letalski prevoznik svetovno prvenstvo

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KOMENTARJI2

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sherlock2
12. 07. 2026 16.05
Nekdo mora izgubiti. Osebno sem navijal za Norveško reprezentanco. Mislim, da imajo skandinavci precej visoke moralne vrednote in da se kljub porazu vrnejo v svojo domovino s ponosom in dvignjeno glavo.
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+2
2 0
tmj
12. 07. 2026 16.31
ostale reprezentance se grejo pa obesit al kako? normalno da se vrnejo z dvignjeno glavo če so dosegli najboljso uvrstitev na svetovnih prvenstvih..ne vem če so se npr skaklci vrnili z dvignjenimi glavami k so jih izkljucil iz tekmovanja k so goljufali z dresi ..tloiko o morali in o tvojih misli in je boljse da jih zadrzis zase
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0 0
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