Nogometni klub Ryana Reynoldsa v še večjih dolgovih

Ryana Reynoldsa in Roba McElhenneyja je lastništvo nogometnega kluba Wrexham udarilo po denarnici. Klub slavnima lastnikoma dolguje več kot deset milijonov evrov. Kljub velikim obljubam po pozitivnih spremembah se jim do danes še ni uspelo postaviti na noge. Zvezdnika sta nogometno ekipo kupila leta 2021, pod njunim lastništvom pa so se strmo povzpeli po ligaški lestvici.

Nogometni klub Wrexham, ki sta jo Ryan Reynolds in njegov kolega hollywoodski igralec Rob McElhenney kupila leta 2021, je v četrtek objavila svoje račune za zadnje poslovno leto in poročala, da je znesek, ki ga dolgujejo zvezdnikom, narasel na skoraj 10 milijonov evrov in pol.

Rob McElhenney in Ryan Reynolds FOTO: Profimedia icon-expand

Medtem ko je predstavnik kluba sicer dejal, da se je promet povečal s skoraj sedem milijonov evrov na več kot 12 milijonov evrov in da so prihodnji obeti pozitivni, so se njihove izgube povečale na šest milijonov evrov iz treh milijonov in pol v prejšnji sezoni.

Predstavnik kluba je dejal, da so bile klubske izgube nujne, saj klubu omogočijo, da poveča svoj polni potencial v najkrajšem možnem času. "Klub ni pod velikim pritiskom, da odplača ta posojila na račun napredka, ki ga želimo doseči," je dejal predstavnik in dodal: "Nadaljnja finančna podpora bo zagotovljena za podporo projektov kapitalskih izdatkov, ki jih klub trenutno načrtuje." Ti projekti vključujejo povečanje zmogljivosti njihovega domačega stadiona Racecourse Ground. Na tekme redno prihaja več kot 10.000 gledalcev, kar je trikrat več kot pred prevzemom kluba s strani zvezdnikov. To je izjemna številka za ekipo četrte lige. "Finančne izgube, ki jih je klub utrpel od prevzema, se ne bi smele ponoviti," so še dejali iz kluba in poudarili, da prihodki, ki jih ustvari klub, zadostujejo za kritje operativnih stroškov kluba v prihodnje.