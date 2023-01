Nominacija igralke Andree Riseborough za oskarja pod vprašajem zaradi kampanje

"Cilj akademije je zagotoviti, da tekmovanje za nagrade poteka na pošten in etičen način, in zavezani smo k zagotavljanju vključujočega postopka podeljevanja nagrad," je po poročanju časnika Variety akademija zapisala v izjavi. Ob tem so še dodali, da akademija pregleduje postopke kampanje okoli letošnjih nominirancev, da bi zagotovili, da niso bile kršene nobene smernice, in da bi ugotovili, ali so v novi dobi družbenih medijev in digitalnega komuniciranja morda potrebne spremembe smernic. "Verjamemo v poštenost naših postopkov nominacij in glasovanja ter podpiramo pristne ljudske kampanje za izjemne dosežke," so še zapisali.