Nominacije za zlati globus – zahvale že dežujejo

Zvezdniki so se že obrnili na družbena omrežja, kjer se Združenju tujih dopisnikov Hollywooda, ki so zbrali nominirance, in oboževalcem zahvaljujejo za prestižne nominacije. Zvezda je rojena je 'šele' režijski prvenec igralca Bradleyja Cooperja , v filmu pa se je lotil sveže predelave filmske klasike in brezčasne ljubezenske zgodbe o dveh umetniških dušah. Zanj je prejel veliko pohval, zdaj pa so na vidiku tudi prestižni kipci: "Zelo sem hvaležen, da se je film dotaknil toliko ljudi ter da so strokovnjaki priznali naš film."

Veliko so se omenjali tudi filmi Črni panter, Mary Poppins se vrača, If Beale Street Could Talk ter Crazy Rich Asian, med serijami pa je zagotovo na 'vodilnem' mestu serija o poslednjih trenutkih Giannija Versaceja The Assassination of Gianni Versace. Kakšen bo na koncu dejanski izkupiček, bomo izvedeli prihodnji mesec.

Komična drama Vice, ki je nastala v režiji Adama McKayja , v njej pa Christian Bale igra nekdanjega ameriškega podpredsednika Dicka Cheneyja , je dobila kar šest nominacij za zlatega globusa. Zelo dobro so se odrezali tudi filmi, kot soZvezda je rojena, Najljubša, Črni KKKlanovec in Zelena knjiga, potem je tukaj tudi Bohemian Rhapsody. Nekateri že pobirajo stave, kdo bo dobil več kipcev – zgodba o Queenih ali bo to najnovejša priredba Zvezda je rojena.

Tudi 35-letna igralka Emily Blunt je med nominirankami za najboljšo igralko, in sicer v filmu Mary Poppins se vrača, tudi ona se je že zahvalila Združenju tujih dopisnikov Hollywooda: "Z veseljem sem igrala ta izredni in ikonični lik. Celoten delovni proces je bil magičen." Veliko se obeta tudi detektivski drami Destroyer, v kateri je zaigrala avstralska igralka Nicole Kidman in si z izvrstno igro priborila nominacijo: "Tako sem hvaležna, da sem nominirana za vlogo tako netradicionalne ženske. Erin Bell je zapletena, surova in nevarna, bil je privilegij, da sem jo igrala."

John David Washington je najstarejši sin priznanega igralca Denzela Washingtona in tudi on že prodira med igralske zvezde, tudi po zaslugi filma Črni KKKlanovec, ki mu je prinesel nominacijo za zlati globus: "Hvala za to neverjetno čast in podporo filmu," je zapisal in se hkrati poklonil še režiserju filma Stanu Leeju: "Moje najgloblje spoštovanje do legendarnega Spikaa Leeja – gospod, stojimo na tvojih ramenih."

Oglasil se je tudi Viggo Mortensen, ki je bil nominiran že nekajkrat, a se mu je nagrada na koncu vedno izmuznila. Letos je prejel nominacijo za komično dramo Zelena knjiga, v kateri igra neotesanega 'vunbacitelja' italijanskega rodu, ki je voznik afroameriškega klasičnega pianista na turneji po ameriškem jugu šestdesetih let. "Tudi jaz sem hvaležen za to nominacijo, s ponosom jo delim z Mahershalom Alijem, Lindo Cardellini in vsemi, ki so sodelovali pri filmu."