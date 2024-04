Nominiranci za nagrade Webby: kateri zvezdniki so pustili pečat na spletu?

Zaljubljena Taylor Swift in Travis Kelce sta le dva od zvezdnikov, ki sta si prislužila nominacijo za nagrado Webby, nagrado, ki nagrajujejo najboljše spletne vsebine in ustvarjalce. Na seznamu nominirancev so med drugim tudi filmski zvezdniki Sydney Sweeney, Ryan Gosling in Timothée Chalamet ter zakonca Obama.