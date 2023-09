Noor Alfallah zahteva polno skrbništvo nad sinom, ki ga ima z Alom Pacinom

Noor Alfallah in Al Pacino

29-letna Noor Alfallah je v Los Angelesu vložila zahtevo za določitev starševskega razmerja z 83-letnim Alom Pacinom, poroča Page Six, ki je pridobil sodne dokumente. Vlogo pogosto uporabljajo neporočeni pari z otroki za določitev skrbništva nad otroki, obiskov in preživnine.

Kljub temu, da želi Noor fizično skrbništvo, je pripravljena dati Alu pravico do "razumnih obiskov". Zaprosila je tudi za delitev pravnega skrbništva, kar bi mu dalo besedo pri pomembnih odločitvah, kot sta šolanje in zdravljenje. Zahteva še, da igralec plača njene pravne stroške in vse druge sodne stroške, piše ameriški tabloid.

Noor je v sodne dokumente vključila tudi kopijo podpisane "prostovoljne izjave o starševstvu", ki dokazuje, da je Al biološki oče Romana Alfallaha Pacina. Par je svojega prvega skupnega otroka, Alovega četrtega, pozdravil 6. junija letos, navajajo dokumenti.