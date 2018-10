J.Lo in Vanessa Hudgens v norčavem videu

49-letna pevka, plesalka in igralka Jennifer Lopez je stopila tudi v producentske čevlje. S kolegicama iz igralskih vrst, 29-letno Vanesso Hudgens in 48-letno Leah Remini, se je pred dnevi pojavila na predstavitvi svojega novega filma Second Act, v katerem bo sama poleg producentske vloge nastopila tudi kot osrednja akterka. V filmu bo zaigrala žensko po imenu Maya, ki kljub svoji nadarjenosti ne prejme pričakovanega napredovanja v službi. Lopezova je pred časom o sporočilu filma dejala: ''Na tem projektu in scenariju je veliko stvari, ki so mi všeč. Na primer to, da ljudje na splošno želijo predvsem ženske, ki dosežejo neko starost, 'uspavati', jih umakniti izpod žarometov. Film nosi sporočilo, ki spodbuja vse ženske, naj storijo več, postanejo nekaj več in ne glede na vse omejujejo svojih sanj.''

Romantična komedija z močnim sporočilom, pod katero se je podpisal režiser Peter Segal, scenarij zanj pa sta napisala Elaine Goldsmith-Thomas inJustin Zackham, bo luč sveta predvidoma ugledala decembra letos.

Lopezova je pred zbrano množico, ki je ob napovedi filma navdušeno vzklikala, tudi sama dovolila, da so jo prevzela čustva ter posnela kratek posnetek, v katerem se z Vanesso in Leah smeji in navdušeno poskakuje, svojim oboževalcem pa je v posnetku sporočila: ''Ljudje, rada vas imam!'' Posnetek je delila na svojem Instagramu in poleg zapisala: ''Presenečenje!''