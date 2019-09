Noro življenje osebnih fotografov: 'Za takšno delo žrtvuješ marsikaj'

Čeprav se delo osebnih fotografov znanih zvezdnikov sliši kot sanjska služba, za takšno delo žrtvuješ marsikaj. Večino časa preživiš v tujini na turnejah z zvezdniki in iščeš trenutke, ki jih boš ujel v objektiv. Kdo so ti srečneži, ki so deležni takšnega nenavadnega življenja?

Čeprav paparaci vestno opravljajo svoje delo, še vedno ne morejo ujeti vsakega trenutka osebnega življenja zvezdnikov. Tako je nastal poklic, ki je del zvezdnikove ekipe in skrbi za to, da v objektiv ujame vsak pomemben trenutek. Osebni fotografi imajo tako možnost sodelovati na svetovnih turnejah in dokumentirati vsako dejanje slavnih imen.

To sanjsko delo ima le peščica ljudi na tem svetu. Eden od srečnežev je tudi Ronan Park, ki je bil še pred kratkim na Japonskem, nato v Londonu, spet v Aziji in nazadnje v Švici. 21-letnik, ki se je že od malih nog zanimal za fotografijo, je od nekdaj dokumentiral prav vsako stvar. Sanjsko službo pa je dobil potem, ko se je prijavil na razpis za fotografa koncerta pevke Ellie Goulding. Takrat je bil star 17 let in ko je videl svoje fotografije, je bil nad takšnim delom navdušen.

"Eno leto kasneje sem dobil klic njenega menedžerja, ko sem ravno zadremal. Ko sem se zbudil, sem videl klic z neznane številke in sem jo enostavno ignoriral. Nato sem dobil sporočilo, v katerem je pisalo, da naj pridem na Norveško, kjer bo znova potekalo fotografiranje," je povedal Ronan. Če ne bi dobil sporočila, bi enostavno izpustil priložnost svojega življenja."Od takrat se vedno oglasim na telefon," je zaključil. Od julija pa Ronan sodeluje z Rito Oro.

Pixie Levinson in Dua Lipa sta bili prijateljici, še preden sta sodelovali. FOTO: Profimedia

Nekoliko drugačno zgodbo ima Pixie Levinson ,ki je osebna fotografinja pevke Dua Lipe, saj sta bili prijateljici, še preden sta začeli sodelovati. Pixie je študirala v Londonu na modni univerzi, imela je tudi manekensko kariero, ki jo je kasneje opustila. "Takrat je Dua začenjala svojo pevsko kariero. Ravno sem prišla nazaj v London, ko je iskala osebnega fotografa, zato je prosila mene, če bi se ji pridružila na prvi turneji. To je bilo pred tremi leti in od takrat še vedno sodelujeva," je povedala fotografinja. "Najlepši trenutki nastanejo spontano, ko je situacija nabita z različnimi občutki. Vedno se zanašam na svojo intuicijo in zavedam se vseh ljudi, ki me obkrožajo," je o svojem delu povedala Pixie.

