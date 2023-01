North West bo v animiranem filmu posodila svoj glas.

North West , hčerka nekdanjih zakoncev Kim Kardashian in Kanyeja Westa , je pred novim izzivom. Devetletnica, ki se je že dokazala v vlogi vizažistke in modne oblikovalke, bo sedaj stopila v svet filma in igre ter v animiranem filmu Tačke na patrulji posodila svoj glas.

North se bo v filmu pridružila mami Kim, ki bo svoj glas posodila pudlici Dolores, in sedemletnemu bratcu Saintu, ki bo v animiranem filmu prav tako posodil svoj glas stranskemu liku.

Novica, da bo hčerka slavnih staršev zaigrala v filmu, je pošteno razburila nekatere uporabnike družbenih omrežij, ki so filmski studio in družino hitro obtožili nepotizma. "Nič novega, bogati in vplivni bodo še naprej jemali vloge," je zapisal eden od uporabnikov. "Otroške zvezde nikoli ne dočakajo lepega konca," je opozoril drugi, medtem ko je tretji pripomnil, da sta Kim Kardashian in babica Kris Jenner najverjetneje presrečni, da bosta lahko na račun devetletnice zaslužili.

V filmu bodo poleg slavne družine sodelovali še Kristen Bell, Christian Convery, McKenna Grace, James Marsden, Finn Lee-Epp in Serena Williams.