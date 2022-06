North West na zabavo za 9. rojstni dan prispela z zasebnim letalom

" To je čudovito," je svoje mnenje na Instagramu izrazila tudi Ayesha Curry, soproga košarkarja Stephena Curryja. Letalo jih je pripeljalo na rob gozda, kjer so na jasi kampirali in prenočili.

Kardashianova je pred tedni med gostovanjem pri Jimmyju Fallonu spregovorila o tem, katere zabave si želi njen North. Deklici je očitno blizu narava, ob tem pa si je zaželela tudi nekaj strašljivega vzdušja. Kim pa je ob tem pojasnila: "Zelo so ji všeč ličila s posebnimi učinki. Všeč so ji brazgotine in rane, ustvarjanja se že uči, zato bi to rada pokazala tudi svojim prijateljem."