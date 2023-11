North West o obleki Kim Kardashian: Videti je cenena

Pri ocenjevanju North mami in oblikovalcu ni prizanesla. "Niso mi všeč razmiki med biseri. (Kim, op.a.) je videti kot havajsko dekle z raztrgano obleko," je bila neposredna North in dodala, da biseri niso videti resnični ter da so videti ceneno. "Obleka je kot iz trgovine, kjer prodajajo artikle za en dolar."

Težke besede so brez besed pustile tako Kim kot kreativnega direktorja modne hiše Schiaparell Daniela Roseberryja. "To je moja najhujša nočna mora, ki se je uresničila," je v šali dejal. "Kot da bi se norčevali iz mene. Večer pred Met Galo so me popolnoma kritizirali." Kim je hčerki pojasnila, da njene besede niso na mestu ter da so biseri na obleki še kako resnični in dragoceni. "Motiš se, to so zelo dragi, pravi biseri. Mislim, da potrebuješ lekcijo o biserih." Hčerko je podučila, da lahko poda svoje mnenje, ne da bi pri tem užalila drugo osebo.

Tarča kritik je bil tudi igralec in glasbenik Jared Leto, ki se je oblekel v mačko. "Kaj za vraga?" sta dejali North in njena sestrična Penelope, ko sta ga videli. "Grozljivo je." Navdušil ju ni niti Kimin nekdanji izbranec Pete Davidson. "Ni nama všeč. Na Met Gali si, Pete, ne na bencinski črpalki."

Bolj prijazne besede je North West izbrala za teto Kendall Jenner. "Kendall je videti tako dobro." Pohvalila je tudi Paris Hilton in La Lo Anthony, dobri prijateljici Kim Kardashian.