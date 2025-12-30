Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

North West odprla Instagramov račun: s fotografijami šokirala javnost

Los Angeles, 30. 12. 2025 12.34 pred 12 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
North West

Dvanajstletna hči Kim Kardashian in Kanyeja Westa, North West, s prvimi objavami na Instagramu že polni naslovnice medijev širom sveta. Javnost se je najbolj obregnila ravno ob njeno prvo objavo, na kateri najstnica z modrimi lasmi in izjemno dolgimi nohti razkazuje svoje diamantne zobne okraske, kakršne ponavadi nosijo raperji.

North West je pred dnevi na Instagramu objavila svoje prve fotografije, ki so ji nemudoma prinesle več kot 2,2 milijona všečkov, s svojimi objavami pa še naprej dviguje ogromno prahu. Največ zanimanja je dvanajstletna hči Kim Kardashian in Kanyeja Westa prejela prav s svojo zadnjo objavo. Na fotografijah namreč najstnica poleg svojih modrih las in umetnih nohtov razkazuje tudi zobni okrasek, ki je v celoti narejen iz diamantov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvorojenka slavnih staršev, ki imata poleg nje še hčerko in dva sinova, je bila v zadnjem času zaradi svojih kontroverznih modnih odločitev večkrat tarča kritik, mnogi namreč menijo, da se za svojo starost oblači neprimerno.

Preberi še 12-letna North West ponovno šokirala s svojim videzom

Številni glede njenega obnašanja in videza obsojajo njeno mamo. Slednja je pred meseci med gostovanjem v podkastu Call Her Daddy zagovarjala stilske odločitve svoje hčerke in dejala, da se oblači tako kot njeni vrstniki, le da njene poteze vidi celoten svet. "North je tako zlata punca, vedno me posluša. Če želi modre lase, ji pač to dovolim. Sama vzgajam štiri otroke in to delam po svojih najboljših močeh."

North West Kim Kardashian Kanye West družina Instagram

Clooneyjevi prejeli francosko državljanstvo: otroka vzgajata na kmetiji

SORODNI ČLANKI

12-letna North West ponovno šokirala s svojim videzom

Kim Kardashian v Italiji z drznimi opravami požela ogromno pozornosti

Vzgoja Kim Kardashian znova razburja: prvorojenka si je omislila piercing

Kim Kardashian v Benetkah s svojo obleko sprožila val ogorčenja

Kim Kardashian se s prvorojenko mudi v Rimu: najstnica osupnila z videzom

Kim Kardashian priznala: North ni pevka

North West v novi pesmi ponovno repa v japonščini

Kritike na račun Kimine 11-letne hčerke v drzni opravi

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Prazniki, ki bolijo: december je za številne družine najtežji mesec v letu
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Na božič je izgubila še drugo hčer
Na božič je izgubila še drugo hčer
zadovoljna
Portal
Tako je slavni igralec videti danes
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
cekin
Portal
Kam vodi evropski energetski preobrat?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
moskisvet
Portal
Tiha nevarnost, ki predstavlja največjo grožnjo svetu
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
okusno
Portal
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
voyo
Portal
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Na žaru
Na žaru
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425