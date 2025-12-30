North West odprla Instagramov račun: s fotografijami šokirala javnost

North West je pred dnevi na Instagramu objavila svoje prve fotografije, ki so ji nemudoma prinesle več kot 2,2 milijona všečkov, s svojimi objavami pa še naprej dviguje ogromno prahu. Največ zanimanja je dvanajstletna hči Kim Kardashian in Kanyeja Westa prejela prav s svojo zadnjo objavo. Na fotografijah namreč najstnica poleg svojih modrih las in umetnih nohtov razkazuje tudi zobni okrasek, ki je v celoti narejen iz diamantov.
Prvorojenka slavnih staršev, ki imata poleg nje še hčerko in dva sinova, je bila v zadnjem času zaradi svojih kontroverznih modnih odločitev večkrat tarča kritik, mnogi namreč menijo, da se za svojo starost oblači neprimerno.
Številni glede njenega obnašanja in videza obsojajo njeno mamo. Slednja je pred meseci med gostovanjem v podkastu Call Her Daddy zagovarjala stilske odločitve svoje hčerke in dejala, da se oblači tako kot njeni vrstniki, le da njene poteze vidi celoten svet. "North je tako zlata punca, vedno me posluša. Če želi modre lase, ji pač to dovolim. Sama vzgajam štiri otroke in to delam po svojih najboljših močeh."
