North West znova preobrazila mamo: Kim je postala Grinch

Kim Kardashian in North West čas, ki ga preživljata skupaj, velikokrat izkoristita za ustvarjanje z ličili. Svoje dogodivščine radi tudi posnameta in delita na družbenih omrežjih. Nedavno je tako resničnostna zvezdnica na njunem skupnem TikToku delila video, iz katerega je razvidno, da jo je njena malčica naličila v animiranega božičnega junaka Grincha .

V kratkem videoposnetku z naslovom You're a Mean One, Mr. Grinch je North na obraz svoje mame sprva nanesla korektor, da bi zakrila podočnjake. Nato je celoten obraz prekrila z zeleno podlago. Za popolno črto je uporabila lepilni trak, videz oči pa je dopolnila še z zelenim senčilom. Nazadnje je malčica s temno zelenim črtalom za oči narisala Grincheve znane gubice namrščenega obraza. Da je bil videz popoln, se je Kim oblekla v zeleno pižamo in si nanesla nekaj zelene šminke.