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North West razkrila, kateri piercing si močno želi

Los Angeles, 25. 08. 2026 13.55 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
North West razkrila, kateri piercing si močno želi

13-letna North West, najstarejša hči Kim Kardashian in Kanyeja Westa, je znana po svojem drznem slogu, katerega pomemben del so postali tudi številni piercingi. Najstnica je zdaj razkrila, da si želi še enega, a ji starši zanj ne dajo dovoljenja. Čeprav ni pojasnila, zakaj sta Kim in Kanye pri tem potegnila črto, je priznala, da si zelo želi piercinga na korenu nosu.

North West je v novem intervjuju za revijo Dazed spregovorila o svoji ljubezni do piercingov in razkrila, zakaj so ti zanjo pomemben način izražanja. "Zaradi njih si lahko popolnoma to, kar si," je odgovorila na vprašanje, kaj jo je navdušilo nad piercingi.

North West razkrila, kateri piercing si močno želi.
North West razkrila, kateri piercing si močno želi.
FOTO: Profimedia

Čeprav ji starša Kim Kardashian in Kanye West očitno dovolita precej svobode pri izražanju in oblikovanju lastnega sloga, pa obstaja piercing, pri katerem sta potegnila črto. "Res si želim piercing na korenu nosu, ampak mi ga ne dovolijo," je povedala North. Gre za vrsto obraznega piercinga, ki se nahaja na nosnem korenu, med očmi. Zakaj ji starša tega ne dovolita, ni razkrila.

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13-letnica, ki je svoj prvi EP z naslovom N0rth4evr izdala že pri 12 letih, s svojim umetniškim slogom že nekaj časa vzbuja veliko pozornosti. Pred kratkim je pokazala tudi piercinge na stegnih. V začetku avgusta se je namreč na skupnem TikTok profilu s svojo mamo pojavila v videoposnetku, na katerem je bilo na sredini vsakega stegna mogoče opaziti po dva kovinska čepka. Že mesec dni pred tem so bile na istem mestu na njenih stegnih vidne obveze, zaradi česar so številni sklepali, da gre za dermalne piercinge. Pri teh je nakit zasidran pod kožo, mesto pa je po posegu zaradi celjenja priporočljivo nekaj dni zaščititi.

North West pokazala tudi piercinge na stegnih.
North West pokazala tudi piercinge na stegnih.
FOTO: Profimedia

Piercingi na stegnih še zdaleč niso edini, s katerimi je North pritegnila pozornost. Postali so že skoraj zaščitni znak njenega videza. Njena izrazitejša slogovna preobrazba se je začela vsaj junija 2025, ko se je najstarejša od štirih otrok Kim in Kanyeja pojavila z modrimi lasmi. Od takrat je eksperimentirala s številnimi drznimi videzi. Poleg piercingov na rokah in prstih je nosila tudi nakit na obrazu, pozornost pa je pritegnila še s povsem črnim zobnim nakitom.

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O črnem zobnem nakitu je spregovorila tudi januarja med prenosom v živo, ki je bil pozneje deljen na omrežju X. "Zakaj so moji zobje črni? Je vse v redu?" je dejala, nato pa potrdila, da je bil črni dodatek le začasen. "Lahko jih vzamem ven," je dodala, ko je pokazala svoje zobe. O videzu najstnice sta po njeni stilski preobrazbi večkrat spregovorili tako North kot njena 45-letna mama.

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Oktobra 2025 se je skupni TikTok profil Kim in North odzval na objavo o nenehno spreminjajočem se videzu najstnice. "To res ni nič takega," sta zapisali ob objavi. Istega meseca je Kardashianova o modnih odločitvah svoje hčerke spregovorila tudi v podkastu Call Her Daddy. Povedala je, da je North glede nekaterih stvari za svoja leta zelo zrela. "V nekem smislu je res zelo zrela. Reče mi: 'Mami, to sem videla in res mi je vseeno, da jim niso všeč ... moji modri lasje ali to ali ono,'" je povedala zvezdnica in o hčerki dodala: "Res je zelo samozavestna."

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