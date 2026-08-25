North West je v novem intervjuju za revijo Dazed spregovorila o svoji ljubezni do piercingov in razkrila, zakaj so ti zanjo pomemben način izražanja. "Zaradi njih si lahko popolnoma to, kar si," je odgovorila na vprašanje, kaj jo je navdušilo nad piercingi.

North West razkrila, kateri piercing si močno želi. FOTO: Profimedia

Čeprav ji starša Kim Kardashian in Kanye West očitno dovolita precej svobode pri izražanju in oblikovanju lastnega sloga, pa obstaja piercing, pri katerem sta potegnila črto. "Res si želim piercing na korenu nosu, ampak mi ga ne dovolijo," je povedala North. Gre za vrsto obraznega piercinga, ki se nahaja na nosnem korenu, med očmi. Zakaj ji starša tega ne dovolita, ni razkrila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

13-letnica, ki je svoj prvi EP z naslovom N0rth4evr izdala že pri 12 letih, s svojim umetniškim slogom že nekaj časa vzbuja veliko pozornosti. Pred kratkim je pokazala tudi piercinge na stegnih. V začetku avgusta se je namreč na skupnem TikTok profilu s svojo mamo pojavila v videoposnetku, na katerem je bilo na sredini vsakega stegna mogoče opaziti po dva kovinska čepka. Že mesec dni pred tem so bile na istem mestu na njenih stegnih vidne obveze, zaradi česar so številni sklepali, da gre za dermalne piercinge. Pri teh je nakit zasidran pod kožo, mesto pa je po posegu zaradi celjenja priporočljivo nekaj dni zaščititi.

North West pokazala tudi piercinge na stegnih. FOTO: Profimedia

Piercingi na stegnih še zdaleč niso edini, s katerimi je North pritegnila pozornost. Postali so že skoraj zaščitni znak njenega videza. Njena izrazitejša slogovna preobrazba se je začela vsaj junija 2025, ko se je najstarejša od štirih otrok Kim in Kanyeja pojavila z modrimi lasmi. Od takrat je eksperimentirala s številnimi drznimi videzi. Poleg piercingov na rokah in prstih je nosila tudi nakit na obrazu, pozornost pa je pritegnila še s povsem črnim zobnim nakitom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

O črnem zobnem nakitu je spregovorila tudi januarja med prenosom v živo, ki je bil pozneje deljen na omrežju X. "Zakaj so moji zobje črni? Je vse v redu?" je dejala, nato pa potrdila, da je bil črni dodatek le začasen. "Lahko jih vzamem ven," je dodala, ko je pokazala svoje zobe. O videzu najstnice sta po njeni stilski preobrazbi večkrat spregovorili tako North kot njena 45-letna mama.