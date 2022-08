North West slavno mamo preobrazila v risanega junaka

Kljub temu da Kim Kardashian navadno ne eksperimentira s svojimi ličili, je za viralni trend na TikToku prekršila lastno pravilo in devetletni hčerki North West predala vajeti. Ta je mamin obraz transformirala v rumeno podobo risanega junaka miniona in požela navdušenje sledilcev, ki so video nagradili že z več kot štirimi milijoni všečkov.

North, ki si uspešen profil na TikToku deli z mamo, je v preteklosti sicer že večkrat pokazala svojo ljubezen in talent do umetnosti ličenja. Da je strast mladenke do ličil zares velika, je potrdila tudi Kim, ki je hčerki priskrbela ure ličenja. "Moja North je zelo kreativna in vedno rada vidim, kaj bo ustvarila," je Kim že pred časom zapisala na svoj profil na Instagramu, kjer redno deli kreacije, ki jih ustvari njena hčerka.

Sprva klasično ličenje je North kmalu nadgradila s spoznavanjem osnov ličenja SFX oziroma ličenja s posebnimi učinki, ki je prisotno predvsem v filmskem svetu. "Dejansko je (North, op. a.) v tem tako dobra, da sem čez poletje najela hišo in tja odnesla vsa ličila SFX. North se je odločila, da bo na sebi in Chicago (mlajši sestri, op. a.) ustvarila masko in celotno sobo transformirala v kraj zločina," se je Northinih vragolij v nekem intervjuju spominjala Kim in razkrila, da je čistilko zaigran prizor v hiši tako ustrašil, da je želela poklicati policijo in lastnike hiše. "Situacija je bila precej resna," je ob tem priznala zvezdnica šova V koraku z družino Kardashian.

Kreativna devetletnica je sicer najstarejša izmed štirih otrok, ki sta jih v zakonu pozdravila Kim in raper Kanye West. Par, ki se je v preteklem letu odločil za ločitev, ima poleg hčerke North še šestletnega Sainta, štiriletno Chicago in triletnega Psalma.