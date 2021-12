North West sledilcem omogočila vpogled v hišo Kim Kardashian

"North West je pokazala kolekcijo svojih torbic, med katerimi so se znašli kosi znamk, kot so Fendi, Balenciaga, Louis Vuitton, Christian Dior, Judith Leiber, Hermès Birkin torbica," je na Twitter zapisala eno od uporabnic.

Poleg prestižne kolekcije torbic, v kateri so se med drugim znašli kosi, za katere so njeni starši odšteli tudi do pet tisoč evrov, je ponosno pokazala tudi svoja dva kuščarja, ki ju je poimenovala Bean in Cheese, ter božično okrasje, ki krasi veliko posest v Kaliforniji.

"Ali si bom morala ustvariti profil na TikToku, da bom lahko sledila legendarni North West," se je ob vsem skupaj vprašala druga uporabnica Twitterja.