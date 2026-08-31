Norveška kraljica dan po 58. obletnici poroke na spominski slovesnosti za moža

Norveška kraljica Sonja je 58. obletnico poroke z norveškim kraljem Haraldom V. obeležila na spominski slovesnosti pred pogrebom, ko bodo s častmi pokopali njenega pokojnega moža, ki je pred dnevi umrl. Družina se je skupaj odpravila v cerkev, kjer sta jih pričakala dekan Oyvind Stabrun in častita Ida Buen Hanevold.

Norveška kraljeva družina na spominski slovesnosti za kralja Haralda V. FOTO: Profimedia

Kralj in kraljica sta se poročila 29. avgusta 1968, devet let za tem, ko sta se prvič srečala. Leta 1971 sta dobila hčerko, dve leti pozneje pa še sina. Kraljeva palača v Oslu se je njune obletnice spomnila z objavo na družbenem omrežju, v kateri je delila več njunih skupnih fotografij, ki so nastale v minulih letih, ob njih pa dodala citat pokojnega Haralda V.

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"Verjamem, da nihče ne more živeti brez ljubezni," so citirali pokojnega kralja iz leta 2013, nato pa dodali: "Danes bi kralj Harald in kraljica Sonja praznovala 58. obletnico poroke. Skozi dolgo življenje sta si vedno stala ob strani. Danes pa se spominjamo tudi njune ljubezni, ki sta jo delila šest desetletij."